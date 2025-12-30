城巴新年優惠 一連10個假日免費搭指定巴士線 這1類人專享...
更新時間：12:21 2025-12-30 HKT
踏入新的一年，許多人都趁著假日規劃特別的戶外活動，與親朋好友一同創造美好回憶。為此，城巴特別在2026年1月推出「親子遊歷賞」活動，符合資格的乘客可在十個指定日子內，免費乘搭兩條巴士路線，享受郊遊樂趣。
城巴「親子遊歷賞」｜新年免費暢遊石澳/西貢 一連10個假日專享
新年10個假日免費搭城巴
在2026年1月內的十個週末及公眾假期，包括1月1、3、4、10、11、17、18、24、25及31日，成人乘客只要在登車時如常繳付車費，同行4至11歲的小童則無需繳付任何車費，免費乘搭城巴9號及792M號兩條巴士路線。
乘搭城巴9號線可從筲箕灣巴士總站出發，並於石澳道土地灣站下車，步行片刻便可抵「亞洲最佳市區遠足徑」的龍脊郊遊徑，欣賞壯麗的石澳半島景色，遠離城市煩囂、放鬆身心；而792M號線則可選擇從將軍澳出發，抵達有「香港後花園」之稱的西貢，參觀自然教育中心或到公眾碼頭欣賞最美落霞，與小朋友一同親親大自然。
城巴「親子遊歷賞」優惠
- 活動日期： 2026年1月1、3、4、10、11、17、18、24、25及31日
- 指定路線：
- 城巴9號線（往返筲箕灣及石澳）
- 城巴792M號線（往返將軍澳及西貢）
- 使用方式： 成人乘客上車時如常繳付車資，同行的一名合資格小童則毋須付費
資料來源：城巴
