新渡輪中長航線「貴賓室」供應麵食？韓式拉麵機進駐自助「煮麵」 網民懷念：勾起食水手麵回憶！

生活百科
更新時間：16:07 2025-12-16 HKT
發佈時間：16:07 2025-12-16 HKT

長洲、南丫島、坪洲等離島地區都不乏市民居住，假日時更吸引市民及遊客前往享受慢活時光，而渡輪亦成為連接市區的交通工具。過往渡輪上供應特色「水手麵」，成為幾代港人的回憶。不過「水手麵」早已消失多年，近日有港人發現新渡輪中長線航線豪華位竟有如「貴賓室」般，乘客更可以自助「煮麵」，引來網民懷念昔日時光：「勾起食水手麵回憶！」

新渡輪中長航線「貴賓室」供應麵食？韓式拉麵機進駐自助「煮麵」

一邊坐船一邊享受餐蛋麵是幾代港人的集體回憶，特別是坐船時飄來陣陣香味，實在令人忍不住也點一碗「水手麵」。不過乘客於船上吃餐蛋麵的服務早已消失多年，而近日有港人竟發現新渡輪來往中環與長洲及梅窩兩條航線的豪華位，竟然如「貴賓室」般供應麵食，原來是引入近年冒起的「Schoodlesの研究所」的自助拉麵販賣機。

乘客可先於販賣機購買拉麵，成功支付後可取出拉麵及紙碗，再到旁邊的熱水機選擇煮麵模式，等待倒數烹調時間即可食用。熱水機旁邊提供即棄筷子、托盤等用具，方便客人取用。乘客用餐完畢後可將食物殘渣及紙碗扔進大型垃圾桶內，以保持船艙清潔。

網民懷念：勾起食水手麵回憶！

對於新渡輪引入自助拉麵販賣機，讓乘客能再次於船上開餐食麵，不少網民懷念起昔日時光，表示：「勾起食水手麵回憶！」、「望住個海嘆住碗麵，昔日時光返晒嚟」、「回味一下渡輪午餐肉福麵」。不過，有網友表示韓式拉麵與以往的餐蛋麵味道有別，「失去昔日風味」；也有網民認為平常煮食韓式拉麵要花上7至8分鐘，質疑單用熱水焗軟麵底需時，「用熱水焗要焗多久？」。

文:RY
資料及圖片來源:香港渡輪討論區往事只能回味全港店舖執笠結業消息 關注組

