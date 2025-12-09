自提點老闆遇長者代家人取10公斤重物 直斥無良「自己買嘢自己負責」 網民：好心直送上門啦

近年網購盛行，為節省運費，不少人會選擇使用自提點服務取貨。近日，有自提點老闆在社交平台上發文，指最近目擊有長者代家人獨自領取10公斤貨物，並因2點斥對方家人無良：「乜都掉晒俾你阿媽去做？」帖文引起網民熱議，有網民直斥：「大媽寶」、「咁不孝都有」，也有網民籲下次選擇直送上門，「好心啦，比多少少送埋上門。」即看下文了解詳情。

自提點老闆遇長者代家人取10公斤重物 直斥無良「自己買嘢自己負責」

近日，有自提點老闆在Threads發文，提醒顧客不應讓長者獨自代取大型貨件，直言「親愛的顧客，希望你可以搞清楚，一件超過10kg既大件貨係唔應該叫你阿媽去攞。」原來，他最近看到一名目測約80歲的長者代子女獨自領取超過10公斤的貨件，「佢睇落應該有80歲，而且無推車。」

老闆補充，該長者「好明顯佢唔知要攞嘅係乜」，只能致電子女求助。後來老闆在聽到顧客及長者的電話對話時，才得知貨物原來是由其子女幫朋友代購，再讓母親代為取件，甚至指示母親「打俾嗰個人叫佢嚟拎。」老闆斥對方不負責任，「乜都掉晒俾你阿媽去做？」，認為現今「好多長者係咁，仔女講乜照單全收，唔會覺得有問題」，最後重申「自己買嘢自己負責」。

網民留言：好心直送上門啦

帖子引起網民熱議，有網民直斥「大把30、40 歲細路咁做」、「大媽寶」、「我做零售都好憎啲人叫阿媽嚟幫佢買嘢，個阿媽又唔係好識買緊嘅係乜，又彷徨又發炆憎咁，我哋好難幫到佢」、「係好多呢啲人，為左慳$16順豐錢，叫老人家搭$2車拎貨，但又唔講買咗幾多有幾重，老人家又無車仔，睇見都辛苦。」

有網民則籲下次選擇直送上門，「其實過10kg就好心直送上門啦……慳嗰30蚊，萬一整親睇醫生都唔止」、「咁不孝都有，好心啦，比多少少送埋上門。」有網民則認為受限於部分自提點營業時間，上班族不方便親自取貨，才會驚動家中長者，「有時啲自提點、自提服務時間限制 （尤其是只開一至五／六的郵局）是迫人要動用家中長者之因素。」但多數網民仍認為「再難都唔應該推俾老人家」、「唔識分幾次拎？ 係要10kg一次過。」

圖片及資料來源：Threads@hkpickupdaily

文：Y