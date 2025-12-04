香港迪士尼樂園火災後暖心改動獲讚！以燈取代火把/取消噴火效果 網民欣賞：從細節看到品德
大埔宏福苑五級大火造成嚴重傷亡，全城沉浸在悲痛之中，多項公眾活動因此延期或取消。其中，香港迪士尼樂園默默在多方面作出調整，近日有網民在社交平台發文，指發現原放置在「探險世界」的火把，在事故發生後全部以燈光取代；有網民則指出，樂園取消部分現場表演的噴火效果，以及取消大型煙花表演，獲一眾網友大讚細心，直言「從細節看到品德！」即看下文了解詳情。
近日，有網民在Threads發文，指原本放在香港迪士尼樂園「探險世界」入口大牌坊及沿路的多支火把，在火災發生後全部更換成電燈，認為園方此舉相當細心，「迪士尼小細節，全部火把換晒做燈，欣賞。」除了靜態裝置，園內多個涉及真火或模擬火焰的表演及舞台效果亦暫時取消或作出改動，如「森林河流之旅」尾段原有的「水中火焰」噴火效果，改為僅噴熱氣與水霧。
除此之外，「獅子王慶典」取消火刀舞及噴火環節；「迪士尼聖誕音樂Live!」停止使用火花效果；「迪士尼魔法書房」原本的噴彩條環節亦暫停。另外，樂園早前已宣布暫停夜間煙花表演「迪士尼星夢光影之旅：星空派對」至12月7日，以示對火災受影響人士的尊重。
帖文引起網民熱議，不少網民盛讚迪士尼樂園細心及人性化，「so warm! That's Disney!!!!」、「扎根香港20年」、「Disneyland真係好細心」、「值得尊重」、「從細節看到品德。」亦有網民留意到，香港迪士尼樂園的官方社交媒體頭像已轉為黑白色，以表哀悼，「順帶一提，頭像都換咗黑白。」
