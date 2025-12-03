Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜港女收亡母「最後禮物」 蘋果/栗子隱含這寓意：她連告別都用最溫暖的方式

生活百科
2025-12-03
2025-12-03

大埔宏福苑五級大火造成嚴重傷亡，不少居民因此與至親天人永隔。有港人與母親同住宏福苑，事發當日與母親通電話後失聯，6天後始獲媽媽離世的消息。而在接到消息前，事主收到通知取件的手機短信，為媽媽經「拼多多」購買的物品。翌日，她前往富山殮房前先取包裹，拆開後是發現一箱蘋果與栗子，正是媽媽經常為她準備的蘋果桔餅汁與的栗子湯材料，一查之下更發現背後隱藏著溫暖的寓意，直言一切「不是巧合」，深信是媽媽以最溫暖的方式為她送上的最後一份禮物。

女兒代收亡母生前網購包裹 驚覺蘋果/栗子暗藏重要意義：這不是巧合

有港人日前在社交平台發文，指媽媽生前愛在「拼多多」網購，更不時與她興奮分享戰利品。由於當初幫母親以自己的電話和信用卡綁定平台，當日收到媽媽確認離世的消息前，她先收到一則取件短信，並在翌日前往富山殮房前先取包裹。拆開包裹後，發現裡面媽媽訂購的蘋果及栗子，細想之下正是媽媽生前每天為她準備的蘋果桔餅汁，以及經常煮的栗子湯材料。

事主後來在網上查詢蘋果和栗子的寓意，形容在看到搜尋結果後「瞬間毛管戙」。原來，蘋果有象徵「平安」的意思，「就像她這一生對我說過無數次：『出門小心，平安回家』，原來最後一份包裹裡， 她還在用最樸素的方式， 把「平安」塞進我的未來」；至於栗子則是代表要耐心剝開堅硬的外殼，才能品嘗到其中的香甜，「多像她對我的愛」。

事主相信這一切「不是巧合」，而是媽媽為她準備的最後一堂無聲的課，鼓勵她日後要獨自面對生活上的困難，「但別怕，媽媽把平安和甜蜜，都提前藏在了你的路上。」 後來，她帶著蘋果與栗子到殮房，「希望讓她知道，我收到了！」並感謝媽媽送上的「最後一份禮物」，「謝謝你，媽媽。你連告別，都用了最溫暖的方式。」

網民安慰：媽媽以另一個方式陪住你、愛住你

事主為長期病患者，於宏福苑大火事發時曾透過帖文尋找當時失聯的媽媽，後來亦有分享遷至過渡性房屋的經歷，有不少網民一直關注她的情況。帖文一出，隨即獲不少網民留言表示關心及安慰，「你寫的文字已經是最好的悼念，你在用媽媽教會你的方式，把愛和痛都溫柔地包裹起來」、「沒有一句煽情的文字，卻處處滲透母愛與思念」；亦有網民寫道：「見到你咁樣寫，我都有少少放心你。你媽媽冇走嘅，一定喺你附近，你細心啲留意下啦」 、「媽媽以另一個方式陪住你、愛住你。你要一直健健康康、平平安安活下去啊。」

文：LW

同場加映：港人大埔搭的士遇司機義載 無㩒錶+堅拒收錢直言「對的士佬改觀」網民感動：請繼續將善意傳開去

