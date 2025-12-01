大埔宏福苑五級火｜港人庇護中心幫忙反被治癒 神秘男士1舉動惹哭義工 網民感謝：大埔人會記得！

大埔宏福苑突如其來的五級火災，令到受影響居民瞬間失去所有，災民同時面對家人離世與家園盡毀的雙重打擊，令人更難以承受。大火無情，人間有愛，火災後連日來不同組織發起援助，政府開放多個臨時庇護中心協助災民。有熱心港人前往幫忙期間反被遇到的人和事所治癒，一位神秘男士的舉動更惹哭在場人士，令無數網民感謝樓主對災民的付出，「大埔人會記得！」

港人庇護中心幫忙反被治癒 深受居民關懷/互助陪伴感動

大埔宏福苑一場大火令到受影響的居民流離失所，政府亦開放多個臨時庇護中心，讓災民暫時有一個居身之所。庇護中心提供衣物、食物以及生活所需的物資，部份熱心港人於現場幫忙，協助有需要人士，甚至於幫忙期間反被遇到的人和事所治癒。女事主觀察到災民情緒逐漸平伏，甚至會擔心義工們未有用餐，「特登幫我同朋友留咗啲仲暖嘅食物，話見到我哋做咗成日都無抖過」。

女事主提到庇護中心內有一位經常獨自休息的年輕男子，「唔出聲，一係就爆喊」，她看到此情景亦感到心酸。女事主本想上前慰問一下，但見到已有兩位人士前往安慰，「我無謂再要人勾起一次傷痛」，她表示如當事人看到帖文，「我當時真係好想俾個擁抱你」。女事主留意到不少庇護中心內不少老人家，甚至年輕人不知道可以申請各種基金，「好彩我問一問，佢哋係咁影低我電話啲資料，真係建議派傳單俾老人家」。

神秘男士1舉動惹哭義工

女事主表示災民都很有禮貌且感恩，一位女士拜託她安排車手，「對話每句都有寫謝謝」；她遇到一位居於未被波及大廈的宏福苑居民於離開前，以感謝及不捨的眼神對她說再見，「我永遠都會記得」。最令女事主印象深刻的是一位男士走進庇護中心向災民派發心意卡，他們打開才發現每封心意卡都放有$500，中心內一位女士追上前表示不能接收，「結果個男人話信得過佢，成袋心意卡俾晒佢，姨姨流住眼淚咁捉住我話好感動，感到人間有情」。

女事主後來補充該名男士操普通話及流利英語，他表示自己「本身有啲錢」，想親身代自己的小朋友送上心意卡，而且走勻每個庇護中心派發。種種有心人士以及災民貼心的舉動都令女事主感動不已，「覺得痛苦嘅心反而被災民治癒到」。

網民感謝：大埔人會記得！

對於女事主於庇護中心所經歷的人和事，有網民形容贈送心意卡男士「大癲」，祝福他人生事事順心，身體健康。有網民感謝女事主的付出，「希望每人付出一點嘅力量可以撐得住佢哋」、「感謝你為居民的付出，大埔人會記得的！」、「多謝你，知道佢哋情緒ok個心都舒服咗」。網友希望獨身一人的年輕男子能夠好好保重，「盡快走出陰霾，希望有人可以扶持吓佢」，擔心失去一切的他連希望也失去。

有熱心網民提醒女事主庇護中心時多提醒災民，要提防可疑人士幫忙填寫表格，「要搵信得過嘅機構和社工，好多壞人專搵長老落手，冒充災民攞錢」、「記住提佢哋唔好亂咁信人填form」、「好多冇用社交媒體，可以嘅話，印喺紙派俾佢哋」。

文:RY

資料及圖片來源:Threads