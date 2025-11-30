Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑火災後現溫情 喪母男子燒衣紙悼念 獲熱心街坊暖心慰藉：他說不想獨處

生活百科
更新時間：19:46 2025-11-30 HKT
發佈時間：19:46 2025-11-30 HKT

大埔宏福苑突如其來的火災令受影響家庭瞬間失去一切，親人離世與家園毀滅的雙重打擊，更令人難以承受。一名因火災痛失母親的男子獨自昨日在街頭徘徊，巧遇正準備收檔的熱心市民母女，獲邀一起燒衣紙並聊天，這份突如其來的溫情，感動了無數網民。

大埔宏福苑男子火災喪母 燒衣紙悼念獲熱心街坊暖心慰藉

昨日（29日），一名網民在社交平台發帖指母親在準備收檔燒衣紙時，一名男子上前問「可否一起燒」，並坦言他的母親在日前的火災中離世，不想一個人獨處面對悲傷，因而選擇在街道上四處遊蕩，感覺「時間好過點」。

這對母女見男子神情落寞，便邀請他留下來一起燒衣紙並留下聊天，希望可以藉此舒解他的情緒，「雖然不知道可以聊什麼可以舒解，或者根本就沒辦法突然好起來，但希望他回去可以睡得著」。臨別前，母親想帶他去買點心，他卻堅持不肯接受請客，反而主動買點心回贈母女，讓網民十分感動。

 

網民：陪伴就會讓人有力氣

這則暖心故事在網絡上迅速傳播，引起熱烈迴響。許多網民紛紛留言，對發文的母女表達感謝與讚揚，認為她們的善良令動容，讓人看見人性的光輝，並祝福「善良嘅人一生平安」。不少人指出，「聆聽也是好好的幫忙」、「有時只是陪伴就會讓人有力氣」。更有網民表示，若有機會再見到該男子，希望能代為送上祝福，鼓勵他「加油」。

 

資料來源：wongwingyan

 

