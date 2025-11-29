大埔宏福苑五級火｜80後宏福人災後心聲︰爸爸嗰代人辛苦供樓只為下一代安穩 一夜間竟化為烏有 「They don’t deserve this」

香港樓價高企，不少家庭傾盡畢生積蓄，只為一個安穩的居所。日前大埔宏福苑一場五級奪命火，導致千多戶居民痛失家園及多人傷亡。一名自細居住在該屋苑的網民在社交平台發文，感慨父母一輩為了下一代辛苦供樓所建立的家園，一夜間化為烏有，認為「他們不該得到這樣的結果」，帖文亦引起一眾80後街坊共鳴。

大埔宏福苑80後災後吐心聲 感慨家園「一夜間化為烏有」

日前，有位於大埔土生土長的80後網民，在宏福苑火災後撰文，講述自己於這屋苑成長的經歷及體會，以及「宏福苑的社會結構」。他憶述自己「一出世就住喺宏福苑」，其父母則在80年代大埔發展成新市鎮時購入這居屋，目的「都係想一家人有個安樂窩」。

他表示父母都踏實地工作來供樓，同時亦照顧好屋企，「佢哋嗰代人辛辛苦苦供完層樓，就係為咗我哋呢代可以喺一個安穩嘅環境下成長」，而許多80後都是在這樣的環境下長大。

成家立室後老人家湊孫 「只係想平平淡淡繼續過日子」

隨後這班80後長大後便搬離宏福苑，打工結婚，然後「生咗小朋友就帶返屋企畀老人家湊」，這屋苑的生活就是如此簡單。他續指「好多住戶攞十幾萬出嚟做大廈維修，都只係想平平淡淡繼續過日子，靠呢間屋養老」，並強調這是「十戶有九戶都係咁諗」的普遍心態，亦正正解釋了為何宏福苑住了這麼多老人家、小朋友，甚至是工人姐姐。

然而，他形容突如其來的「一場人禍導致的大火，所有嘢化為烏有」。事主更痛心地表示，上一代「努力咗大半世，只係想安居樂業」，如今整個屋苑居民「竟然要面對露宿街頭嘅困境」，慨嘆「呢個係香港嘅故事嗎？」，表示對此感到「好難過」，更認為「They don’t deserve this」（他們不該得到這樣的結果）。他亦於文末寫道，「我哋一家人齊整已是最大福氣」。

引80後街坊共鳴︰到底佢做錯左乜嘢

這段帖文在網上引來多個同樣是80後，以及居住在該屋苑的街坊共鳴，不少人均留言表達同情與支持。有同樣是災民的網民亦分享自身經歷，指其母親災後暫居住於臨時安置點，但因「年紀大加上腳痛都」而備受煎熬，感嘆「到底佢做錯左乜嘢」。

另有80後網民表示，其娘家及夫家均在80、90年代入住宏福苑，對事主的經歷表示是「200%認同」。而其他網民亦紛紛表示事主的感受是「合情合理」，並認同他「提出咗全香港人都想問嘅問題」，更認為這並非「放負」，而是對社會現實的深刻反思。

資料來源︰Threads

