大埔宏福苑五級火｜太子花墟商戶免費供應白花悼念逝者 網上花店老闆：淘不到的心意，拼不到的人情味

生活百科
更新時間：15:52 2025-12-01 HKT
發佈時間：15:52 2025-12-01 HKT

大埔宏福苑5級大火造成逾百人死亡，不少市民昨日（11月30日）紛紛攜白花前往毗近災場的廣福休憩處悼念死者。有網上花店老闆日前發文，指太子花墟有近半數花店門外擺放白色花束，免費供市民自取，悼念宏福苑5級大火的死難者。他又指，花墟的花價沒有因此而被「炒高」，同為這座城市盡一份心意，形容是「淘不到的心意，拼不到的人情味」。詳情即看下文！

太子花墟近半花店放白花供市民自取 悼念宏福苑五級火逝者

大埔宏福苑5級大火造成逾百人死亡，不少市民自昨日（30日）起自發帶上鮮花，前往毗近災場的廣福休憩處悼念死者。有網上花店老闆日前於社交平台發文，指太子花墟有近半數花店門外均放著白花，並寫有「不收款項」、「隨心自取」、「為大埔宏福苑火災表示一點心意」等字句，供市民自取以悼念宏福苑火災中的逝者。

除了實體花店，不少網店早前亦已陸續加入，甚至低調將白花送往現場，「大家的善著是寧願市民把錢捐去助災民，同為這座城市盡心意。」老闆續指，花價未有因需求急升而被炒高，「沒有人發死人財」，形容是「淘不到的心意，拼不到的人情味」，籲「請記得香港仲有花墟！」

網民感動：人情味是存在骨子

不少網民都被花墟商戶的善舉感動，「雖然港人生活艱難，但人情味是存在骨子」、「我一直都有幫襯，花虛花店做得好好」、「獅子山精神長存，互助互愛」。有人亦指「見大小forum有人鬧獻花的人留返d（啲）錢捐好過啦，為嘈而嘈。花店店主們真係好有心」。

文：TF

資料及圖片來源：threads、星島圖片庫

