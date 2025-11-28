「ViuTV一姐」陳俞希大埔義助送物資 2事見證港人溫暖 陌生人臨別寄語：下次香港有需要就會再見

大埔宏福苑五級大火造成嚴重傷亡，社會各界紛紛伸出援手，向受影響居民提供物質及心靈上的支援。除了捐款、贈送物資，有大批市民更親身前往大埔做義工，而「ViuTV一姐」陳俞希亦是其中之一，事後她在社交平台分享期間的經歷及感受，除了與多位互不相識的市民合作運送物資，在路上亦偶遇學生自發到場送物資，直言「側邊聽到已經眼濕濕」，令她大受觸動。

「ViuTV一姐」陳俞希大埔義助災民送物資 2事見證港人溫暖

藝人陳俞希（Hailey）日前在社交平台分享前往大埔做義工的經歷，她指當日原先與動物義工一同行動，由於發現人手頗充足，於是四處尋找需要幫忙的地方。後來，她輾轉跟著一群陌生人將物資搬運到過渡房屋，一行人更在登上義載車輛後才正式互相介紹自己，「發現原來坐喺車入邊嘅人，大家都係互不相識，自發嚟幫忙」。

後來，Hailey在途中遇到幾名學生提著數抽衛生紙到庇護中心，有義工問他們從甚麼渠道得知中心需要物資，學生們表示「我哋係自己自發嚟㗎」，直言僅是在旁聽到已「眼濕濕」，相當感動。

及後在現場點算物資時，Hailey形容現場有人不安流淚，也有人向她分享毛孩成功獲救的喜悅；有人指向災場「呢度就係我屋企啦」，慨嘆自己無能力安慰災民，「只係俾咗一個好好嘅擁抱對方。」

與陌生人臨別寄語：下次香港有需要就會再見

Hailey表示在回程途中才能慢慢抒發情緒，「喺現場行過嗰種無力感都會重到， 根本唞不到氣，真心佩服每一位係（喺）現場無私付出嘅救護同埋消防人員」。最後她與一眾義工道別，雖然眾人素未謀面，但有人仍堅信港人的團結精神，表示「下次香港有需要我哋嘅時候就會再見㗎啦」，更是令她大為觸動。

帖文吸引不少網民留言支持，並感謝她為災民出一分力，「多謝你身體力行幫忙」、「我愛ViuTV一姐！」有人則感嘆：「可唔可以下次大家聚埋一齊嘅時候，唔係天災亦唔係人禍呀？可唔可以係開開心心地團結埋一齊？」 此外，有網民形容與陌生義工道別時的寄語有電影《復仇者聯盟》味道：「大家都係『無名英雄』」。

來源：haileyc@Threads、Instagram

文：LW