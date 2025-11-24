李居明-赤馬火年來了 補金吸水改運秘笈｜李居明大師會客室

最近一位生於夏天「午」月的好友向我求助，他八字火旺，擔心明年是丙午「赤馬」年，一定很多火，問我有何玄學救運法？在家居風水上，最直接的散熱方法，是在床頭放一盆清水。特別是將「四海龍王水」放在家中正北方，每日放盆清水，加點海鹽，補全家人的腎氣不足，此法十分殊勝。

珍珠充滿水能量珠寶

除此之外，還有甚麼有效的散熱方法呢？原來，最快見效的降火法寶，就是佩戴珍珠！我在為客人批命的時候，如果是一個火多的人，我會提醒他們除了吃Omega 3深海魚油丸之外，都叫他戴珍珠頸鍊。因為珍珠是一種充滿水能量的珠寶。生於西曆5月5日至8月6日夏天的餓水命人必須佩戴珍珠飾物才能行運。記得一定要戴真珍珠！當然改名叫Pearl一定非常行運。

值得一提的是，珍珠除了佩戴，從中醫角度「珍珠末」有安心定驚，清熱安神之效，當然不可過量服用。除了珍珠之外，我還推薦兩種寶石。一種是黑曜石，一種是白水晶，都非常之多水，非常之散熱，戴在左手吸收納水的能量，這是明年火年大家都要留意的改運寶石。

為順順用珍珠改運

講到珍珠，最印象深刻的是我曾赴澳洲拍攝《致富者聯盟》，拜訪珍珠大王尼克，當時同行的有黎芷珊、魯振順，魯振順是嚴重缺水的人，所以我叫他「順順」，因為「順」字有「川」，這個字有很多水。一個夏天出世的人面對珍珠的時候，會發生甚麼奇妙的事情？

首先，我們品嚐了珍珠蚌刺身，珍珠是水，培養珍珠的珍珠蚌更是水中之水，我用流利的英語教在座的人士，用觀想法觀想水性帶給我們智慧、快樂，培養致富的種子，語出驚人，技驚四座。所以，珍珠大王就請我進去他的秘室，其實是一個很大的夾萬房，還展示那些價值連城的珍珠給我們。還把全店最圓、最大顆的鎮店珠寶給我欣賞。

大師用珍珠大王一粒能量巨大的巨型珍珠為魯振順的額頭位加持。

澳洲袋鼠是屬於南半球的子水，更為矜貴，多親近袋鼠有助五行水的吸納。

我想不如就借這些珍珠幫順順踢走衰氣，行個大運，於是就用這顆巨型珍珠放在順順的額頭加持，想不到他馬上有很強烈的反應，突然間湧出眼淚。做完這個法事回港之後，他的運程很明顯轉化很多。順順在澳洲那段時間，我們找了所有金水的元素去催谷他的運程。比如去金礦採運，吃最貴的牛肉，又親近袋鼠催運，又催谷他去沖涼，又去飲水，全身都換成又藍又黑色的衫。那是一段非常難忘的經歷。如果你是生於夏天火多的人士，一定要去看看《致富者聯盟》中這段戲，教你如何補水改運，必令你很大收穫！馬年在家中正北方放一盆補「四海龍王水」，正是補水勝戴珍珠的風水技法，全家人都受用！