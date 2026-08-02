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吳家豪 - 從24節氣到航天科技 將中國文化融入STEAM教育｜學友智庫

知識轉移
更新時間：07:30 2026-08-02 HKT
發佈時間：07:30 2026-08-02 HKT

從古人夜觀星象，到今日中國航天員漫步浩瀚宇宙，人類始終通過探索自然，默默實踐着庇佑家園的國家安全使命。

先從24節氣說起

天氣對農業非常重要。新華社圖片
天氣對農業非常重要。新華社圖片

要讓學生理解航天科技的本義，我們可以從先祖的24節氣說起。日升月降，星辰流轉，古人沒有望遠鏡，卻憑智慧通過測量日影、觀察北斗七星，精準計算出地球繞太陽公轉的軌道，並將其劃分為24等份，這就是24節氣的雛形。在中國農業社會，氣候無常是生存最大的威脅。人們正是依靠這套科學規律來預測大概的氣候，春耕秋收。

每一個節氣的命名，都蘊含着前人對大自然規律的掌握，讓百姓在變幻莫測的環境中安身立命。24節氣其實就是運用科學智慧，為國民抵禦天災、保障糧食安全而築起的一道無形防線。早在千百年前，科學就已經安靜而堅定地保護着這片我們熱愛的土地。

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當我們把這份歷史文化的底蘊帶入現在的STEAM課堂，古時的節氣計算與最前沿的航天科技便產生自然聯繫。今天，我們將結合工程與技術的人造衛星——「風雲」送入宇宙，它能在距離我們幾百至幾萬公里的軌道上運轉着，承傳着24節氣的使命。雖然科技的載體改變了，但背後那份庇佑蒼生、造福人群的初衷始終如一。

這些高精尖的航天科技並非遙不可及，相反，它們早已融入日常生活中，體現在每一次自然災害發生前的及時預警裏。國家發展航天科技，就像古人制訂24節氣一樣，都是為了在面對未知的自然挑戰時，為國民撐起科學保護傘。這把保護傘，保障了社會經濟的穩定，是現代國家安全體系中不可或缺的一環。

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真正的STEAM×航天教育，並不是單純地教導學生如何製作水火箭，而是讓他們在科學與科技的實驗中，體會這種承先啟後的智慧，明白這份探索的力量源於深厚的文化底蘊；並在未來將所學的科學知識，化作守護祖國的力量。

電郵：[email protected]

撰文：小學數學科主任 吳家豪

本文標題原為〈默默的守護——從24節氣到STEAM×航天教育〉。

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吳家豪簡介:

本欄由學友社學友智庫專家及嘉賓輪流撰文，交流學與教經驗；本文作者為小學數學科主任，專注於數學、資訊科技及STEAM教育。

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