黃雨晴 - 如何建立良好師生關係？教師：關鍵在於3個要素｜學友智庫

我們常說要與學生建立關係，但具體該怎麼做，卻未必說得清楚。直到今年的水運會，我從一位老師身上看到了具體的做法。

教師不應只看重成績

教師與學生如何建立良好師生關係？示意圖

班上一向安靜的學生打破了水運會游泳紀錄，我在場邊記錄時，看見那位老師邊對學生說「太棒了」，邊舉起手掌，等待跟學生擊掌。學生愣了一下，隨即眼眶泛紅，用力回擊。那個畫面讓我印象深刻：原來師生之間的連結，可以這樣自然發生。這位老師在學校很受學生歡迎。細心觀察後，我發現她的做法可以歸納為以下3點：

首先，她關注學生的多元表現。不止看成績，她會記住學生在運動會、表演活動中的表現。遇到學生時，她會根據學生的具體表現給予認可或鼓勵，有時是口頭肯定，有時搭配一個擊掌或輕拍肩膀。這些舉動雖然簡單，卻讓學生感覺到老師是真的在關注自己，而不止是客套地說句「表現不錯」。當學生感受到「被看見」，信任感自然會慢慢建立。

其次，她將知識與生活實際相聯繫。她總在課外搜羅有趣的書籍推薦給學生，並常問：「想一想，這跟我們的生活有甚麼關聯？」當學生發現所學到的能解釋日常現象、解決真實問題，便會慢慢明白：學習不止是為了考試，老師在意的是他們對知識的理解與運用，而不止是分數。

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不過，方法終究只是方法，要能真正產生效果，還需要一個前提：老師必須打從心底裏相信，每個學生都有值得被看見的優點，並且願意耐心去發掘。缺少了這份真心，再好的方法終究難以真正發揮作用。

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師生關係的建立需要方法，也需要時間。當老師願意多留意學生的不同表現，讓知識與生活產生連結，並且真誠地對學生成長抱有期待，學生自然能感受到這份心意，也更願意親近老師。這份穩定的關係，對學生的學習與成長，往往是重要的支持。

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撰文：小學中國語文科教師 黃雨晴

本文標題原為〈師生關係從「心」出發〉。

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