梁麗嬋 - 別再給標準答案！未來孩子很需要「創意」與「系統思維」｜學友智庫

AI時代洪流中，教育站上最前線。教與學的循環裏，評估是指揮棒，指引學子學會生活、思考、應用與尊重。要發揮改革力度，關鍵在於掌握及駕馭「創意（Creative Thinking）」與「系統思維（Systems Thinking）」的雙螺旋。

創意帶來突破、想像力與情感連結；系統思維則提供結構、脈絡與落地實踐的藍圖。示意圖

創意帶來突破、想像力與情感連結；系統思維則提供結構、脈絡與落地實踐的藍圖。兩者結合，為新世代注入三大育養動能。

其一，從「答案思維」轉向「提問素養」。傳統急於給標準解答，系統思維卻引導孩子先畫出問題關係網——校園霸凌不止關乎加害者，更涉及旁觀者、師長與家庭溝通的延遲。這種全局觀激發深度提問：「是甚麼讓系統維持運作？」優質提問正是創意起點。日常訓練用「如果……會怎樣」替換「這是甚麼」，例如「不用紙筆，評估還能如何進行？」

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其二，培養「第二序改變」的變革力。第一序是系統內修補（如增考試次數來試圖提升成績），第二序是改變規則本身（如將評量轉為專題策展）。系統思維讓孩子察覺規則邊界，創意則提供突破可能。芬蘭教育讓學生用系統圖分析氣候變遷，再以藝術或科技方案回應，同時鍛煉結構與想像。

其三，建構「韌性心智」而非完美藍圖。系統思維教會孩子接受「動態平衡」——沒有終極解答，只有持續調節。創意則在調節中提供試錯的勇氣。當學生籌辦義賣助災民，直面組織宣傳、團隊衝突等複雜系統，在創意解難中經歷挫折——這種真實碰撞，比任何品格課程更能育成責任感與同理心。

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時值學年終結，坊間舉辦的跨校際傑出中小學生選舉、全港中學學生會嘉許計劃、創科展投選、創意教學評審計劃、創意教案設計表揚計劃等，正是打破分數框架的另類評估。這些實踐為正規教育注入活水，真正發揮「促進學習的評估」的核心價值——讓評估不再是終點，而是點燃終身學習的引子。

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文：學友社社長 梁麗嬋

本文標題原為〈以「創意」與「系統思維」重塑評估指揮棒〉。

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