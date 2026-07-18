王煒東 - 嘴上教禮貌不等於懂身教！家長應如何檢視日常的「隱性言行」？｜學友智庫

根據香港家庭教育學院的調查，只有不足一成的家長從不指正孩子的無禮行為。現代家長常提醒孩子與保安員主動打招呼，反映父母對孩子禮儀的重視。然而，若我們仔細審視日常的言行，我們的「隱性身教」，有時可能跟我們的教養方針存在微妙的矛盾。

現代家長重視孩子的禮儀。示意圖

這只是筆者的自我反思：家庭傭工屬成年人士，也是孩子的長輩，我們為了親切，常讓孩子稱呼家傭為「工人姐姐」，有時卻又會不自覺地默許孩子以從屬的口脗直呼「我工人」。筆者不禁思考，這類習慣會否在無意間模糊了孩子對長輩的尊重意識？

筆者也曾反思自己在學校的用語，正考慮在學生面前微調「書記姐姐」、「助理哥哥」等稱呼，改以更具專業尊重的稱謂，但同時又會問自己這是否矯枉過正，這的確是一個值得探討的教育課題。

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教育心理學指出，孩子不僅通過聆聽指示學習，更會通過觀察別人的行為，尤其是模仿權威人物（如父母和老師）的處事方式。言語塑造氛圍，氛圍影響價值觀。

單靠口頭指示要求孩子「要有禮貌」，效果往往有限；若能通過具體行動示範，例如主動跟鄰里打招呼、感謝各行各業的付出，孩子便能通過觀察，將行為準則內化。筆者也常提醒自己，對孩子的禮貌要求跟自己的外顯行為必須一致。若平日強調「要跟保安叔叔打招呼」，轉頭卻對家庭傭工語氣急躁、欠缺禮貌，孩子可能會疑惑。

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順帶一提，社會普遍習慣讓孩子稱呼女性為「姐姐」，視之為一種親切的讚美；但或許也值得我們思考，「姐姐」一詞在某些場合，會否模糊了長幼之序的界線。

成年人在管教孩子時所展現的態度，本身就是身教的重要一環。在孩子犯錯時，若我們能以尊重和接納為前提，即使在處理行為問題時需要表現得堅定嚴肅，我們這種「對事不對人」的態度，也將成為孩子建立正面行為的最佳參照。

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撰文：小學價值觀教育主任王煒東

本文標題原為〈隱性身教引導孩子態度〉。

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