夢成真系列：深圳、珠海創新科技及國防安全探索之旅參觀感想︱學生投稿

這次前往深圳參加教育局三日兩夜的探索之旅，一開始我們以為只是普通的交流團，沒想到收穫滿滿，也徹底改變了我們對科技的認識。過去總覺得科技發明離生活很遙遠，只有很厲害的科學家才能做到，但經過這次參觀，才發現科技無處不在，更深刻明白科技發展和國家發展息息相關。

參觀大疆天空之城

同學了解無人機的知識。圖片由學校提供

第一天，我們參觀了大疆天空之城。大樓的造型十分獨特，建築設計新穎又壯觀，園區環境整潔優美。館內展示了各式各樣的無人機，也提供體驗和觀賞的空間。導遊向我們介紹，大疆的創辦人求學時刻苦努力，一開始只是和同伴一起研究無人機技術，歷經無數困難也不曾放棄，最後慢慢研發、不斷進步，打造出聞名世界的無人機品牌。我們聽完之後覺得非常佩服，只要堅持努力，也能了不起。再者，他原來在香港科技大學畢業，激發我們更想好好讀書，有天我們也可以有他一樣的成就。

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了解國家航天成就

第二天，我們參觀了深圳科學館。原本很擔心會枯燥無趣，實際參觀後卻覺得新奇又有趣。科學館共有六層樓，每一層都有不同的學習主題，館內有許多可以親身操作、體驗的科學裝置，書本上難懂的知識，透過實體展示變得簡單易懂。館內的太空展區讓我們印象最深，展示了火箭、衛星與登月任務的相關介紹。看著國家航天科技一步步從無到有、不斷突破，我們內心充滿感動與驕傲。此外，人工智能、低空科技與環保運輸技術，例如比亞迪雲巴，不僅讓人們的生活更加便利，也展現了國家進步的實力，讓我們對科學產生了濃厚的興趣。

學生了解國家的航天成就。圖片由學校提供

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這次教育局安排「行走的課室」，不只是一次參觀活動，更是一次寶貴的學習機會。我們親眼看見大灣區的科技發展與進步，也更加認識國家的發展實力。

雖然我們現在年紀還小，能力有限，但我們會把這次的收穫記在心裡，以後更加用心讀書、認真學習知識，不斷充實自己。希望未來的我們，也能努力進取、勇敢追夢，為社會、為國家貢獻屬於自己的一份力量。

文：中華基督教會銘基書院中一生張森棣、中二生朱榮煌

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