陳淑儀 - 善用資源 深化學習——從內地考察看校本遊學團的教育意義丨來論

踏入二十一世紀，全球化與區域合作成為大勢。香港作為國家特別行政區，肩負培育具國家觀念與國際視野新一代的使命。在基礎教育階段，引導學生走出課室、親身感受國家發展與文化底蘊，尤為重要。本人身兼香港資助小學校長會主席與前線校長，深信有系統、高質素的內地考察活動，是推動國民教育的關鍵。

一、內地考察：從課堂到現場的學習蛻變

傳統課堂中，學生多透過文字與影像認識祖國，雖掌握基礎知識，卻欠缺真實情境的沉浸與互動。學校舉辦內地考察，正可彌補此一不足。當學生親臨歷史遺址、走進科技企業、與內地同齡學生交流，抽象知識便轉化為具體經歷，不僅加深記憶，更能激發好奇心與探索精神。

以本校組織的四川考察為例，學生不再單從書本認識熊貓保育，而是於成都大熊貓繁育研究基地近距離觀察大熊貓生活，深入了解國家物種保育工作；走進武侯祠與錦里古街，切身感受三國文化與傳統民俗建築魅力；參與川劇臉譜繪製等傳統工藝體驗，並於四川科技館接觸人工智能、智慧城市等前沿科技應用。親身體驗的震撼力，遠勝課堂講解。

二、交流團：認識國情、歷史與文化的重要橋樑

內地交流團，是學生認識國家發展、歷史文化的重要載體。透過主題明確、系統規劃的交流團，學生可按學習目標，深入探索不同省市的獨特面貌。

例如走進北京故宮與長城，感受中華文明的厚重底蘊；前往貴州、雲南，認識少數民族風情與國家脫貧攻堅的豐碩成果。此類經歷有助學生建立對國家歷史的尊重、對文化多樣性的欣賞，真切體會國家在經濟、科技、民生等領域的跨越式發展。

更為重要的是，遊學過程中的溝通與協作，建立正向價值觀，是全人教育的重要內涵。

三、「同根同心」：優質平台的實踐與保障

教育局推出的「同根同心」內地交流計劃，多年來為小學提供高質素、系統化的學習平台。計劃以「認識中華文化、了解國家發展」為核心，設計涵蓋歷史文化、科技發展、城鄉建設等多元主題的行程路線。學校參與該計劃，可獲得專業行程規劃，更能確保活動符合國民教育方向與學生安全的嚴格要求。

值得一提的是，「同根同心」承辦機構均經教育局嚴謹招標遴選，中標標準並非單以價格為導向，更重視行程安全、導賞質素、住宿餐飲衛生等高標準服務條件，讓教師專注落實教育目標，無需過多牽掛後勤事務。

四、校本需要：彈性安排，靈活配合

「同根同心」計劃雖提供豐富行程選擇，學校可依校本發展需求，挑選合適的內地考察主題，如聚焦STEM教育的學校，可走訪大灣區科技創新基地。

學校確定考察地點後，並非被動接受既定行程，而是可與承辦機構深入溝通，就交通、參訪點停留時間等提出具體要求，讓承辦機構作出彈性安排，使行程更貼合教育目標與安全標準。如有需要，亦可聯絡教育局相關部門尋求支援。此一協作模式，體現教育局、學校與服務供應商三方靈活配合，共同把關學習質素的精神。

五、總結：以交流促學習，以體驗育情懷

透過系統化的內地交流活動，學生可親身感受國家歷史文化與發展成就，拓闊視野，加強國民身分認同與民族自豪感。教育局「同根同心」計劃提供高質素、有保障的平台，學校則應發揮校本自主精神，善用資源，將考察與課程深度融合，設計貼合學生需求的學習體驗。

文：陳淑儀（香港資助小學校長會主席、油蔴地天主教小學(海泓道)校長、國家教育部新時代中小學「雙名計劃」港澳地區名校長、教育局公益少年團（油尖旺區）主席、油尖旺區校長會副主席、香港教育大學教育發展與創新學院「學院學人」）

圖：資料圖片

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