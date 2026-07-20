笨泥爸爸 - 曾為書展拼到聲沙疲憊 竟然從不帶兒子逛書展？｜父中作樂

一年前許願重回書展，一年後願望成真。今年書展，我又重新站在熟悉的場館裏。

書展至今已有36年歷史，一步步成為每年7月的全城盛事。尤其是眾多父母和孩子經歷6月的考試和7月初放榜的超級緊張時刻，在暑假開始舉行的書展，適時成為長假期第一個重點親子節目。

書展至今已有36年歷史，一步步成為每年7月的全城盛事。示意圖

香港書展在1990年開始舉辦，當時名為「國際書刊印刷展」，在灣仔會展「舊翼」舉行。那時還沒有「舊翼」這個稱呼，因為那座十足一隻銀色「大海龜」游出維港的新翼，還未出現在海旁。

首屆書展感覺似是業內人士展示自己印刷作品和工藝的專業聚會，故此，即使免費入場，4天的展期也只有約20萬人次進場參觀，還未掀起熱潮。我更不關心，因為那時我在電視台工作，對紙媒和文字的事不太上心。更重要的是，我還未成為一個「爸爸」。

後來，會展新翼落成，場館擴大了，設立「兒童天地」；發生「逼爆玻璃」事件的漫畫部分，亦獨立發展成另一個「香港漫畫節」，書展的規模逐漸擴展。而我呢，也由電視台轉職到雜誌社工作，開始感受到書展的威力和壓力。

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2000年，「兒童天地」開始獨佔一個展廳，每年7月，我也開始了「混書展」的生涯。那7天身處在成千上萬人流的展廳裏，呼吸困難、聲音沙啞，每天都疲憊不堪。不過，看到父母帶着孩子特意來購買我的書、要我的親筆簽名，再辛苦也覺值得。

諷刺的是，成為爸爸後，我沒有帶兒子逛書展。一來我轉到網上機構工作；二來沒有購買補充練習的需要；三來一家人都不喜歡人多擠逼的地方，故此直接逛書店買書回家讓孩子閱讀。

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現在的書展，人流依舊暢旺，場地寬敞了，還加開了其他新展館，逛得比以前舒服多了。各位父母，可能你怕逼，可能你不喜歡人多的地方，但閱讀的確是有益孩子的活動，書展見吧。

撰文：資深兒童傳媒人、《親子王》前主編 笨泥爸爸

本文原標題為〈重回書展〉

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