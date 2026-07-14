笨泥爸爸 - 回憶半世紀前的小學畢業禮 印象最深刻的是甚麼？｜父中作樂

每年7月初，小六學生和家長最重大的事情，是小學畢業禮。承諾為朋友女兒的這個重要時刻拍照，過程中回憶起自己和兒子的小學畢業禮。

時光裏漫遊

無論實物還是影像，這些畢業禮的記錄，都是父母和孩子的珍藏，留下了成長印記。（示意圖）

小學畢業這件事情離我很遠，自己的典禮早在半世紀前結束，腦內記憶清零，幸好實體畢業相還妥善保存着，每次整理舊物時都會翻看幾遍。

「火柴盒」校舍的禮堂，背景上方懸掛着一列創辦人和校監照片，下面整齊地或站或坐着3排人：後面一排是身材較高佻的男女學生；中間一排是女生坐在椅子上，伴着正中的班主任；最前一排是統一交叉蹺着腳坐在地上的矮小男生。大家左手高右手低的捧着卷形畢業證書，動作一致，正正經經沒有笑容，攝影師按下快門，成為我手上這幀黑白畢業相。

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儀式呢？完全沒有印象，只記得自己天真地以為那卷慎重地繫上紅絲帶的畢業證書，就是可以拿走的實物，拍照後竟然被取回，原來是道具一件。

小學畢業一生人一次，就這樣過去嗎？常常說生兒育女其中一樣用途，就是讓父母重走一遍成長人生路，於是我的第二次經驗，就是參加兒子的畢業禮。

剛好是10年前，那麼重要的日子，作為爸爸的我當然要盡責記錄。由離家出發、進入校門、禮堂內莊嚴的典禮、兒子作為班代表講話、領取科目和運動獎項，以至在校園跟老師和即將分別的同學合照留念，整個過程都可以在電腦裏的檔案中找回和重溫，毋須努力在腦袋中打撈記憶。

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無論實物還是影像，這些畢業禮的記錄，都是父母和孩子的珍藏，留下了成長印記。因此，當朋友提出「擔任畢業禮攝影師」的要求時，我不加思索便一口答應。

畢業禮那天，天氣悶熱，時晴時雨，跟着一家人在校園裏邊走邊拍，像在時光裏漫遊。事後朋友向我道謝，我感慨地回應：「應該我多謝你才對。」

撰文：資深兒童傳媒人、《親子王》前主編 笨泥爸爸

本文原標題為〈我們的畢業禮〉

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