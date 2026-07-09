笨泥爸爸 - 交換生的幸運事件簿｜父中作樂

兒子從紐約回家，問他在彼邦當交換生的感受如何？他說了兩個字：「幸運」。

留學生涯解鎖

他離開美國前一周，我留意到紐約人再次打進NBA總決賽的消息，心想不是那麼巧吧，打趣跟他說：「看完紐約人奪冠才回來吧。」（美聯社圖片）

其他小事不說，單說一宗。一項逾半個世紀未曾發生的盛事，恰恰在兒子離開該城市前的最後一天發生！NBA紐約人相隔53年再次奪得聯盟總冠軍，全城瘋狂慶祝，那一刻，兒子就在當地酒吧中看直播。

我嘖嘖稱奇，這也遇上了，真的好運呢。

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我和兒子是不同年代的NBA「粉絲」。上世紀90年代我捧的是米高佐敦帶領的芝加哥公牛，兩次三連霸建立起公牛王朝。中段佐敦曾經宣布退休，期間被休斯敦火箭搶去王座。兩年後佐敦回歸，又一次奪得三連冠，顯示其籃球之神不可動搖的地位。

在這期間，我便親眼看到公牛多次打敗擁有聯盟第一中鋒「大猩猩」伊榮的紐約人。進入二千年新世紀後，姚明加盟休斯敦火箭，我又短暫看了幾年NBA。兒子呢？他好像曾捧過邁亞密熱火、洛杉磯湖人、奧克拉荷馬雷霆等球隊，其實我不太認識。

兒子身在紐約，這半年我特別關心當地的天氣和新聞。他離開美國前一周，我留意到紐約人再次打進NBA總決賽的消息，心想不是那麼巧吧，打趣跟他說：「看完紐約人奪冠才回來吧。」

當時全世界都看淡這支球隊，兒子也差不多要回港。他說：「第5場到酒吧看直播，若要打第6、7場，就回來香港看。」結果被我幸運言中：「是你帶好運給球隊吧！」

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我詳述自己和兒子喜愛的籃球隊，是因太太不懂籃球，當我倆談起NBA時，她無從插嘴，讓我可以獨佔和兒子溝通的親子時間。

我也幸運，兒子趕得及在父親節之前回來跟我慶祝，除了有芝加哥公牛的吉祥物公仔Benny做禮物，他還親自下廚展示在留學生涯解鎖的其中一項絕活——煎牛扒。

對父母來說，擁有甚麼、得到甚麼不算幸運，孩子無病無痛無災無難，才是天賜好運。難得幸運，好好珍惜。

撰文：資深兒童傳媒人、《親子王》前主編 笨泥爸爸

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