告別「臭河」！火炭明渠起死回生 學生考察了解生態奧秘｜教研並進

根據環境保護署（環保署）在《香港河溪水質報告》指出，在1980年代，城門河受到嚴重污染，其中包括禽畜農場排放的工商業污水、未設污水渠的鄉村的徑流，以及經由臨時接駁管道進入新市鎮的污水。污染最嚴重的支流是大圍、火炭和小瀝源渠，水質一直被評為「壞」，水質黑乎乎，沉積物散發惡臭。截至2015年底仍無法確定色素沉着原因，及後環保署於2020年公布的測試顯示，這條河已被污水污染。

也許基於這個原因，這些水道未曾充分利用於教育用途。實際上，火炭明渠正在經歷一場生態復興，許多本地物種回歸並在其水域繁殖。政府亦在《2015年施政報告》中提出「火炭明渠活化計劃」，進行渠務改善工程和提升裝置，以改善水質。這個計劃除了提升火炭明渠的生態價值，亦是一個推動永續發展教育的素材，培養學生的全球公民素養。

跨學段協作

火炭明渠曾有污染問題。網上圖片

為推動聯合國教科文組織永續發展目標，推動全球公民素養教育，筆者自2020年起展開「永續發展教育與全球公民教育STEGRAMS計劃」，當中「STEGRAMS-RSFN計劃」所提供的「場域為本」的地方教育，在香港尤為重要，雖然學童知道海洋和河流的重要性，但鮮少能準確定義「河口」這個詞——儘管香港作為一個主要城市，並與在海洋和河流系統交匯處的戰略位置有密切關係。若可引導學生了解地理和當地生態系統，以及他們在這個生態系統中的角色，學者Gruenewald於2003年的研究認為，這有助於他們「變得更加有意識」，並增加學生對當地環境的「外向責任」。

這個計劃在2025-26年度已踏入第三階段，參與的大學生團隊為主要來自沙田及其他區域6間小學、6間中學和1間廣州學校的48名優秀學生，舉辦了30小時的實地考察、研討會和講座。實地考察的設計兼顧了學生的程度，以及教育局對科學教育所訂立的標準，更好地配合新小學科學教育課程。

「河流工程」的「教室」是火炭明渠。參與這項計劃的學生們以跨學段小組形式，直接與河口及其他居民互動。

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孕育生態思維

實地考察包括3項活動：1. 通過顯微鏡觀察和處理常見的河口物種，同時探索棲息地和微藻關係；2. 測試水質參數（溫度、鹽度和濁度），以找出這些非生物因素與生物體健康之間的聯繫；3. 觀察活藻生態系統。除了這些核心活動，亦培養了學生的生態思維，如學生觀察河口的綠色，並提出有關浮游生物的問題，認識浮游生物為眾多動物提供生命基礎；他們觀察潮汐時，並得出有關微鹹水性質的結論，以及這對棲息在河口的物種有何影響，從而了解到火炭明渠是如何從一條天然溪流變成一條水泥河道。

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河流復育新構思

除了學習理論，同學亦須親身實踐，透過不同實驗，構思如何運用STEAM來解決河流水質污染的問題，從而設計出切實可行的河流復興方案。筆者亦發現，同學在展示考察成果時，從多角度展現了建構智慧城市的方式，令人鼓舞。

「河流復育」的其中一種方法是建造人工濕地。部分同學透過培育微藻，推論這些特定植物的根系是向下生長到水中，就像微型吸塵器一樣。它們能夠自然地吸收在測試中發現的多餘氨和硝酸鹽。因此，同學提議利用自然之力來淨化水質，毋須使用昂貴或噪音大的機器。

另外，同學亦參考了物聯網的應用。同學於科考中，將電子感測器放置在水中，來測量水的酸鹼度和化學物質含量，並透過網絡將數據傳輸到電腦。根據他們的設計，如果工廠不小心將某些東西洩漏到中央排水溝中，感測器會立即偵測到變化，並會向政府發送訊息，以便他們立即處理問題。

所有參加實地考察的學生，將會以「公民科學家」身份，於計劃的成果發布會中，進行考察成果匯報。筆者相信透過這項計劃，同學能夠運用科學技能來保護香港的水質清潔，體驗如何結合生物學與科技來解決實際問題，為成為負責任的全球公民作好準備。

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文：香港教育大學課程與教學學系高級講師吳卓穎博士

本文標題原為〈火炭明渠起死回生——透過場域為本的修復科學教育〉。

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