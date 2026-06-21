香港應如何吸引全球博士研究生？即睇過來人有甚麼建議！｜教研並進

香港一直致力成為世界級高等教育樞紐，吸引全球優秀科研人才。具備國際化視野及與世界各地的緊密聯繫，加之近年西方國家收緊移民政策及減少教育資助，香港的大學顯得更具吸引力。然而，要實現與全球頂尖教育樞紐競爭的願景，政策上需要更具策略性。

「香港博士研究生獎學金計劃」（Hong Kong PhD Fellowship Scheme，HKPFS）是其中一項推動香港成為教育樞紐的旗艦政策，旨在吸引全球優秀博士生來港深造，並提供獎學金及津貼，以資助獲獎學生參加學術會議及研究活動。

在本港讀書的博士研究生，到底需要哪些支援？示意圖

作為前HKPFS得主，為深入了解學生來港攻讀博士的主要因素、生活體驗，以及畢業後的事業發展，在香港特區政府公共政策研究資助計劃的支持下，筆者於2024年開展相關研究。研究透過問卷調查253名HKPFS在讀博士生，並訪談其中50名在讀生和50名畢業生。他們來自43個國家及地區，（曾）就讀於8間公立大學並涵蓋不同學科。近48%的受訪者擁有全球100名大學的碩士學位。

對來自內地的受訪者而言，學術聲譽、社會治安及地理位置使香港成為了首選。反之，其他地區的學生往往視香港為「非主流」的選擇，而極具競爭力的HKPFS獎學金是他們選擇香港的關鍵。

學術及社交體驗

HKPFS得主的學術表現優異：逾7成受訪者在讀期間曾在國際學術會議發表研究成果，另有44%於高影響力的社會科學或科學引文索引期刊發表論文。他們一致肯定香港的學術訓練質素媲美外國頂尖大學。

然而，不少受訪者認為在港社交層面體驗較為不足，在大學難以融入學生社群，部分源於校園國際化程度未如預期，且對博士生支援相對有限。

校園以外，語言障礙、以工作為重心的本地文化及偶爾遇到的種族偏見，亦是影響他們融入本地的主因。

理想的教育樞紐應可推動畢業生投身科研，尤其為香港作出貢獻。

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職業抱負及出路

研究顯示，76.6%在讀HKPFS得主有志從事學術工作，近40%期望留港在大學任職。不過，大學科研類職位競爭相當激烈，而本港大學亦重視申請人在海外頂尖學府的工作經驗。

儘管僅14%HKPFS畢業生在本地大學任職，68%受訪畢業生正於全球各地從事學術工作。特別對於回流原籍國或在亞洲流動的人而言，香港的博士學位廣泛地被視為學術事業的跳板。一名畢業生表示：「香港的博士生在內地很搶手。」

優化政策三建議

研究結果指出，若要進一步鞏固香港作為世界教育樞紐的地位，HKPFS仍有優化空間。筆者提出以下建議：

第一，政府應透過HKPFS官網及社交媒體推廣，加強全球對香港作為博士教育優選地的認知，推動香港成為首選目的地。同時，筆者建議設立「HKPFS大使」，邀請在讀及已畢業的獎學金得主分享個人經驗，擴大國際影響力。

第二，提升HKPFS得獎者的學術及社交體驗。筆者建議有關當局提高研究及會議旅費資助，有助學生拓展國際網絡。另外，成立「HKPFS學生會」，促進跨院校及跨學科博士生之間的聯繫，增強人際關係網絡、文化交流及歸屬感。

第三，政府應加強畢業生職業發展指導及就業機會，並鼓勵本港大學聘用HKPFS畢業生，探討跨校招聘機制。筆者建議增設「HKPFS校友會」，幫助畢業生維持長遠聯繫、推廣該計劃及支持校友間的合作和交流。

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HKPFS在吸引全球的優秀研究生、支援其學術及職涯發展方面，已產生了深遠的影響。隨着未來在宣傳推廣、學生支援及職涯發展方面進一步優化，希望能鞏固香港的教育樞紐地位，並推動整個社會的長遠發展。

（按︰譯者：香港教育大學教育政策與領導學系博士研究生李嘉）

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文：香港教育大學教育政策與領導學系副系主任（研究及發展）Ewan Wright博士

本文標題原為〈博士研究生獎學金計劃 如何推動香港成教育樞紐〉。

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