從桌遊實戰 觀察遊戲如何促進親社會行為｜教研並進

社會和諧是維繫人際關係和社會穩定的基石，而親社會行為則是建構和諧社會的基礎。親社會行為是指造福他人和社會的自願行為，若從小培養親社會行為，長遠就能提升社會的幸福感。至於怎樣推動親社會行為？筆者的研究顯示，遊戲能夠推動親社會行為，例如積極聆聽、互相幫助及分享，遊戲參與者可以從中提升社交覺察，改善行為，從而促進社會的互信及和諧。

為了研究遊戲如何推動親社會行為，筆者觀察並分析了17名年齡介乎13至15歲的台灣青少年，在8局4人合作及競爭兼備的航海探險桌遊《香料航道》中，合共8432次對話。這款遊戲需要玩家建立同盟，才可提高勝算。研究重點在於分析玩家的性格和遊戲策略，如何影響他們出現親社會行為的機會。

性格和遊戲策略影響

遊戲有助促進親社會行為。示意圖

研究發現，擁有以下其中一項或多項性格特質的人，會更常表現親社會行為，包括性格認真、隨和、有耐性和外向。因此，遊戲中有較多性格認真、隨和、有耐性和外向的玩家，過程中會更常表現親社會行為。相反，當一局遊戲中只有一名隨和、順從或外向的玩家時，親社會行為則較少出現。

基於責任、原則及規範，認真的玩家會守承諾，幫助別人，推動群體合作。隨和或順從的玩家重視和諧，信任別人，亦傾向遵守社會規範，故較常表現得親社會。有耐性的玩家善於聆聽，處事冷靜，能顧及他人需要。外向的玩家嚮往建立人際關係，故經常主動幫助別人。因此，多與性格認真、隨和、順從、有耐性或外向的人一起玩遊戲，會潛而默化地表現出較多親社會行為。

此外，遊戲策略和行動同樣影響遊戲中的親社會行為。如果遊戲當中有玩家曾經進行幫助別人的舉動，如分享資訊、資源或徵求同意，遊戲中則較大機會出現親社會行為。反之，如果有玩家採取批評或攻擊船隻等激烈行動，不僅受害者，連其他玩家都會減少親社會反應。若攻擊行為持續，其他玩家的親社會反應會進一步減少。玩家在遊戲中學到合作和親社會行為，能夠應用在生活中的社交情境，有助提升他們日常生活中的人際關係。

日常培養親社會行為

部分遊戲特別有助推動親社行為。示意圖

性格是可以培養的，尤其青少年。因此，家長和老師可透過遊戲及日常活動鼓勵孩子發展正面的性格。例如，引導孩子明白和遵守遊戲及活動的規則，並鼓勵他們主動分享和協助別人理解內容。遇到衝突時，鼓勵孩子尋找大家的共同點，耐心聆聽及總結對方的想法，這樣不但能幫助孩子理解別人、表達尊重、建立共識，亦能促進大家攜手達成共同目標。

遊戲可以讓青少年練習到人際的互動，尤其是社會互動類型的遊戲，這些活動有助孩子培養親社會的技巧，建立友誼，享受群體生活，從而變得更外向。研究團隊為孩子、家長和老師提出以下4點具體建議：

合作型遊戲：此類遊戲要求參加者分工合作，而非個人競賽類遊戲，例如角色扮演遊戲。家長可與子女一同參與合作遊戲，讓孩子體會合作和親社會行為的價值。 「聆聽型」遊戲：此類遊戲訓練參加者耐心聆聽的能力，參加者須順應指示作出回應，例如「老師話」或「傳聲筒」。 團隊合作運動：這些運動（如籃球、足球）講求戰術和配合，需要參與者細心聆聽和溝通策略，也講求在不同崗位分工合作。 解難活動：這類活動需要同學分工合作，取長補短，展現親社會行為才能達成目標。老師可安排學生合作解決複雜問題，如「1分鐘內畫出最多不同的三角形並加以分類」。

無論在虛擬的遊戲世界還是現實生活，人與人互動的原則都是一樣的。親社會行為不止利他，同時也為個人帶來幸福感。只要我們營造鼓勵合作和親社會行為的環境，就能為整個社群產生深遠而正面的影響。

（按︰譯者：香港教育大學數據分析及評估研究中心行政主任林思明）

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香港教育大學特殊教育與輔導學系（數據分析及多元教育）講座教授趙明明、國立中央大學網路學習科技研究所長兼教授施如齡、國立嘉義大學數位學習設計與管理學系助理教授林長信

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