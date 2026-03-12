精神健康｜校園蝴蝶園計劃 助提升中學生身心社健康｜教研並進

近年香港中學生的心理健康問題引起各界關注。調查指，在香港每4名年輕人，就有1名至少受到一種精神疾病困擾，當中包括焦慮症和抑鬱症。有見及此，在領展資產管理有限公司「愛．匯聚計劃」的資助下，環保協進會鳳園蝴蝶保育區於2024至2025年期間開展「幸福の蝴蝶園」計劃，在社區建設蝴蝶園，並聯同香港教育大學特殊教育與輔導學系將蝴蝶園擴展到本地中學，以大自然為本的社交園藝輔助治療干預措施，藉以提升有情緒社交問題的中學生的身心社健康。

連結大自然益處多

圖片來源：鳳園蝴蝶保育區

人和大自然的關係是相互依存、密不可分的。不少外國的研究指，多接觸大自然不但能舒展身心、減低壓力，還能促進人際社交的正面互動，提升幸福感。與大自然的連繫越是緊密，兒童及青少年出現抑鬱等情緒行為問題的情況越少。閒時多看看綠色植物、在綠化環境漫步，也能達到改善身心健康的果效。香港常被稱為「石屎森林」，但其實本港的綠色空間覆蓋率達7成。然而，調查發現，本港8成中小學生每年到訪郊野公園卻不足2次，高度數碼化的生活或使年輕人甚少機會善用這些天然資源來照顧自己的身心健康發展。

要推動和鼓勵香港學生多接觸大自然，最直接的方法便是將大自然元素融合到他們的校園生活裏，讓他們能在課餘時間連結大自然。在各種自然教育的活動中，蝴蝶園藝是一項專注於種植特定植物以吸引蝴蝶的園藝活動。蝴蝶園藝普及於歐洲國家，活動包括播種、扦插、移植、修剪盆栽、清掃和維護花園。

校園打造蝴蝶園

「幸福の蝴蝶園」計劃內的蝴蝶園藝活動共15小時，平均約有7節課，每節約1.5至3小時。課程包括兩部分，分別為蝴蝶園藝體驗工作坊，以及蝴蝶園日常維護工作坊。參與學生不但有機會學習有關蝴蝶和種植的知識，例如蝴蝶的種類、蝴蝶幼蟲的成長過程、植物的種類、種植的技巧等實務體驗，還可以體驗一些園藝治療的活動，例如拓印及組合盆栽等。

當學生對蝴蝶成長和種植有基本認識後，導師便帶領他們到學校附近的社區蝴蝶園學習如何建設和維護一個有利蝴蝶成長的花圃，最後再在社區蝴蝶園選取一些合適的植物枝條帶回學校進行扦插，共同在校園建設屬於他們的蝴蝶園。

着重學生參與體驗

圖片來源：鳳園蝴蝶保育區

是次先導計劃在2間本地中學推行，共招募了56名中一至中三學生。筆者的研究團隊根據參加者的意願，將他們分配到干預組或對照組。干預組參加蝴蝶園藝課程，而對照組則沒有參與任何有關園藝的活動。

研究發現，干預組學生完成課程後在心理健康、朋輩社交支持，以及整體健康3個範疇方面，在統計學上均有顯著改善，而這些改善在課程結束2個月後仍然維持。而且，蝴蝶園藝課程在提升參加者的心理健康和朋輩社交支持的實用顯著性達中度，顯示課程在現實中應用對本港中學生的心理社交健康具有一定程度的正面影響。相反，沒有參與課程的學生在這3方面皆沒有顯著改變。

研究員在課程後訪問了參與課程的學生，根據學生的反饋，課程着重他們在參與過程中的親身體驗，是促進身心社健康的有利因素。參加者在課程中可以看到幼蟲慢慢成長化身為美麗的蝴蝶，過程中他們擔任這個充滿生命力的花園設計師和建造者，導師不會過分介入他們的設計，反之是給予充分的時間讓他們自由探索，引發他們對大自然保育的好奇心。由於建設蝴蝶園的難度不高，學生更可以即時看到自己動手修剪移植後的成果，為他們帶來滿足感和成功感。

此外，參與的學生有很多機會與同伴一起合作維護花園，朋輩間的良性交流使課程氣氛輕鬆，鼓勵平日較被動、害怕與人交往的參加者也放鬆心情、主動投入。

由此可見，參與園藝活動能為人帶來身體、情感和社交上的好處，將大自然融入教育，更可在校園推動正向精神。未來，計劃團隊希望繼續在不同社區推展蝴蝶園課程，致力保育蝴蝶，同時亦鼓勵不同背景的社區人士接觸大自然，促進他們的身心社健康。

本欄歡迎院校學者投稿，分享個人學術見解及研究成果，1400字為限，查詢及投稿請電郵︰[email protected]。

文：香港教育大學特殊教育與輔導學系助理教授羅頴嘉博士

延伸閱讀：

DSE中文科2026｜論證與故事融合：議論文高分寫作密碼｜教研並進

香港青少年 應對技術革命創變之道｜教研並進