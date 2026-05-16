非本地本科生招生：政策願景與實踐落差 如何拆解困局？｜教研並進

隨着香港積極打造國際高等教育樞紐的政策，吸引內地及海外學生來港修讀本科已成為特區政府與各大院校的核心策略。近年當局持續推廣「留學香港」品牌，透過放寬招生配額、優化簽證安排等措施擴闊非本地生源，成效初顯。據大學教育資助委員會（UGC）2025年數據，2024/25學年香港非本地本科生數目達17161人，佔總本科生規模23.2%，較2008/09學年的8.7%大幅躍升；當中72%為內地學生，其餘來自亞洲其他地區及全球各地。能有如此顯著的成效皆因管理層的政策規劃、院校的執行與學生的個人選擇。不過，執行政策中仍出現落差，亟待解決。

硬件軟件不足

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筆者的研究團隊訪問了8間公立大學教職員，收集了學生問卷，並對來自不同院校及專業領域的近百名非本地學生（包括內地學生及國際學生）進行了深度訪談。研究結果顯示，管理層的核心目標清晰：借助非本地學生（尤其「一帶一路」沿線及東盟國家學生）提升香港國際聲譽，同時透過延長簽證期限、提供獎學金、開放兼職權限等優惠措施，從而吸引非本地學生畢業後留港就業，紓緩本地勞工短缺壓力。然而，實行這些政策時卻遇上多重現實掣肘，形成「政策願景與實踐成效」的錯配。

這一錯配最先浮現於院校執行層面。儘管各大學積極響應國際招生號召，但硬件軟件建設均有不足。硬件方面，普遍校園不僅欠缺切合國際學生需求的宗教活動空間、多元文化交流場所等配套，宿位緊張問題更為突出。筆者的研究顯示，逾半非本地學生將宿位供應列為擇校首要考慮，宿位不足不僅削弱招生吸引力，更限制了學生之間的跨文化互動。軟件方面，訪談中有學生反映，例如部分由博士生負責的輔導課，其英語教學水平未達預期，難以滿足國際學生的學習需求，進一步阻礙了國際生源的拓展。

潛在就業歧視

學生層面的需求與實際體驗，更進一步反映出當中的落差。學生選擇來港求學，除了着重國際化環境與多元文化體驗，經濟因素也影響至深。部分發展中國家學生高度依賴院校提供的全額獎學金，無形中加重了大學的財政負擔。

更關鍵的是，學生對留港發展的期望與現實落差頗大：研究中7成多受訪學生將香港的就業機會列為擇校關鍵因素，但粵語能力不足與潛在的就業歧視，令他們在實習與求職中處於劣勢。縱使政府推出延長簽證等優惠措施，亦難以彌補現實障礙。

此外，僅約三分之一的「一帶一路」沿線國家學生認為「與內地的聯繫」是選擇來港求學的重要原因，與管理層強調香港作為全球與內地之間的「超級聯絡人」定位形成鮮明反差。

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社會偏見排斥

社會層面的偏見更令問題雪上加霜。部分市民將非本地學生視為資源競爭者，擔心他們佔用本地學生的教育與就業資源，這種看法不僅衍生排斥情緒，不利於建立共融校園，更直接影響非本地學生的融入體驗，成為「留學香港」品牌建設的隱性阻礙。

歸根究柢，香港非本地本科生招生的核心矛盾，在於「政策目標的宏大性」與「執行細節的缺失」、「政策願景的理想化」與「學生的現實需求」之間的差距。

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搭建協同架構

要實現「留學香港」的長遠目標，必須搭建「政府—院校—社會」的協同治理架構：政府須加強政策協調，增加對院校硬件配套的支援，同時推動就業市場公平化，完善非本地學生的就業支援體系；院校則應聚焦優化師資安排與改善宿位供應，提供更切合國際學生需求的跨文化服務；社會各界亦須放下偏見，正視非本地學生為香港多元化發展的重要一環，主動營造共融的社會氛圍。

總而言之，香港非本地本科生招生的高質量發展，不在於規模的簡單擴張，而在於資源的精準整合與策略的落地生根。惟有真正正視學生的實際需求，彌補政策、院校與社會層面的錯配，才能讓香港在全球高等教育競爭中凸顯獨特優勢，為區域國際教育合作樹立可借鑑的典範。

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文：香港教育大學教育政策與領導學系副教授高放博士、香港教育大學教育政策與領導學系研究助理肖治鵬博士、香港教育大學英語教育學系學生沈詠彤

本文標題原為〈非本地本科生招生：政策願景與實踐落差如何拆解困局？〉

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