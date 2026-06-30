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陳偉邦 - 近期新片《給阿嬤的情書》、《父母姊弟》 如何演繹倫理故事？｜藝文薈

知識轉移
更新時間：18:00 2026-06-30 HKT
發佈時間：18:00 2026-06-30 HKT

今期幾部好的電影都是舊派倫理故事。《給阿嬤的情書》作為一部全劇採用潮汕話的電影，通過地道的方言，將「家己人」的情感濃度推向極致。兩位主力演員更加用素人演出。潮汕阿嬤葉淑柔一直守着平淡的日子，安享晚年。

電影中的家庭倫理

《給阿嬤的情書》劇照
《給阿嬤的情書》劇照

孫子曉偉因債務纏身，瞞着家人遠赴泰國，尋找傳聞中的億萬富豪阿公鄭木生。然而，曉偉最後卻帶回一個震驚整個家族的消息：阿公早已不在人世，那個與阿嬤一直在書信中談情說愛的，竟是一個陌生人第三者。隨着調查，一段隱藏了半世紀的感情赫然襲來，才真相大白擊中了阿嬤的心。

延伸閱讀：陳偉邦 - 從《日落號列車》、《什麼是文學》分析文學手法 將「困局」留給讀者｜藝文薈

另一部影片《父母姊弟》內容只是一年一度的家庭普通聚會，但子女見返自己的父母是否例行公事？當我們長大成人，各自擁有生活與忙碌，是否還能真正理解彼此？影片以含蓄筆觸回應這些問題，通過3個不同的故事，呈現成年子女與父母之間既疏離又牽掛的複雜情感。導演說：「這是一種非常極簡東西——只是親密、安靜的互動。影片其實沒有戲劇衝突、沒有動作、沒有暴力、沒有性，它（電影）甚麼都沒有。」

一路看那些明明關係上血濃於水，但在溝通上又十分尷尬緊張，秒秒冷場死寂，講又不想講，每次都會點到即止，問一句：「大家近來好嗎？」竟然答得牽強。在餐桌上、小廳上及送別門口間，大家都答「好」，但是否真的「好」？幾多是欺騙？又有幾多痛苦思念、恩怨情仇，大家都要抑壓住，既然大家不能接受大家的生活價值觀，但又要禮禮貌貌吃完一餐飯，那是多無奈痛苦？

延伸閱讀：陳偉邦 - 人生如何自處？著名思想家梁漱溟咁樣講！｜藝文薈

朱自清的《背影》。
朱自清的《背影》。

反而，劇中經常看到大家都戴着仿製的「勞力士」手錶，表揚大家偽高級不錯的物質生活，就趕接着說：「時間真的差不多，真的要走了！抱歉晚飯不吃了！」這又是甚麼的父母子女情？比起朱自清寫的《背影》濃情直接，又是天南地北的兩個世界！

電郵：[email protected]

撰文：本地著名藝術教育家/畫家 陳偉邦

本文標題原為〈尷尬的背影〉。

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陳偉邦簡介:

作者為本地著名藝術教育家/畫家，曾在本地多間中學及大專院校任教及統籌繪畫、藝術史及美學欣賞等課程達30年之久。

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