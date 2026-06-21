陳偉邦 - 人生如何自處？著名思想家梁漱溟咁樣講！｜藝文薈

梁漱溟（1893-1988年），原名煥鼎，字壽銘，是中國現代著名的思想家、哲學家、教育家、社會活動家，也是現代新儒家的早期代表人物之一，獲美國學者艾愷（Guy S. Alitto）譽為「中國最後一位大儒家」。他的一生兼具深厚的理論素養與強烈的實踐精神，始終聚焦於「人生問題」（人活着為甚麼）與「中國問題」（中國向何處去）兩大核心。

梁漱溟的兩個問題

《我的人生哲學》

我自小比較喜歡他對「人生哲學」、「人的生活教育指導」及解法人生的目標的分析。他的總分析是「人應該過一種真誠不勉強、用直覺用全力活活潑、每一當下充實發到力、有生命的生活。」十分直接、簡單、容易的方法。

延伸閱讀：陳偉邦 - 《安娜．卡列尼娜》 火車卡文學｜藝文薈

梁漱溟曾於北京大學講學（1917-1924年），出版了著名的《東西文化及其哲學》（1921年）及《唯識述義》（1920年），乃是對東西哲學在現今的危機有所反思，並提出解決之道。兩書的哲理背景深度感強，是梁漱溟為解決東西哲學危機所作的思考：一方面，藉由印度唯識學與西方栢格森哲學之間的會通，以「直覺」解決西方哲學的形上學危機；另一方面，藉由儒學與栢格森哲學之間的會通，以「直覺」解決東方哲學的價值危機。

在教育上，梁父非常「寬放」，但在討論政治問題時，父子經常辯論，面紅耳赤。他允許梁漱溟保留和堅持自己的想法。梁欽寧表示，祖父梁漱溟特別說道：「吾父是秉性篤實的人，而不是天資高明的人。他最不可及處，是意趣超俗，不肯隨俗流轉，而有一腔熱腸、一身俠骨。」

延伸閱讀：陳偉邦 - 歸有光之深情｜藝文薈

梁漱溟生性冷靜正直，但又敢於用直覺，十分創新。所以他總結說：「粗莽而任天真的人，生活比較是合理的。若處處抑制情感，事事安排計較，反到錯誤越多。」「一個人，只要能完全聽憑他真誠的直覺，他雖然不希望成一個大人物，但是他裏面有真實的氣力，自然有作大事業、成大學問的可能。」

電郵：[email protected]

撰文：本地著名藝術教育家/畫家 陳偉邦

本文標題原為〈梁漱溟的人生教育〉。

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<