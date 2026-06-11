陳偉邦 - 《安娜．卡列尼娜》 火車卡文學｜藝文薈

我小小年紀返小學時，由沙田坐去尖沙咀的都是舊式柴油火車，相反方向的兩列車剛啟動，我和哥哥們還可以穿過一列車，再跳上對面的一列車，想來都是險象環生。年紀大了，讀了很多文學作品，原來才知道，許多著名故事都是用火車做主線情節。回顧歷史，香港第一條重型鐵路，連接九龍與羅湖。當時使用蒸汽火車，位於尖沙咀的總站及鐘樓，早期的沙田站、粉嶺站及旺角站等亦隨之投入服務。

《安娜．卡列尼娜》

1910年，九廣鐵路（英段）啟用時只有7個車站，分別是九龍、紅磡、油地、沙田、大埔、大埔墟及粉嶺，後來才增設沙頭角、上水及馬料水等車站。1955年，香港首次引入柴油火車頭，逐步取代蒸汽火車。

延伸閱讀：陳偉邦 - 歸有光之深情｜藝文薈

以往由尖沙咀搭「五十號系列柴油火車」慢慢「O隆O隆聲」駛回沙田，要一個多小時，例牌睡覺4、5次都未返到家，看幾本書是必備項目（因為未有手機，否則時間易過）。旺角站必停15分鐘，等待「載豬特別火車」經過，真是「回味無窮」；過黑山洞，車廂又是白白紛煙蒸焗，大家早已習慣；最有特色的是有熱齋小吃售賣，充滿幽默感的火車流動員工大叫「愛命就嚟喇」（他指的是麵筋——「命根」），都是當時柴油火車的風味特色。車廂分為三種等級，頭等尊貴，有沙發椅及冷氣，坐得舒適；二等是供中產乘搭；三等是木椅，平民百姓乘坐（我們學生買月票乘搭之等級）。

隨着九廣鐵路完成現代化及電氣化工程，柴油火車頭正式退役，被現代化的黃色車頭電動列車取代，大幅提升了載客量與速度。

延伸閱讀：陳偉邦 - 道家思想 虛室生白｜藝文薈

「火車卡文學」（Train Car Literature）通常指的是以「火車車廂」為核心場景，探討旅途中的人際互動、現代性、時間流逝與自我放逐的文學創作與文化現象。托爾斯泰的《安娜．卡列尼娜》就是以火車揭開序幕與悲劇終局，將其化為無法逃避的命運與毀滅的象徵。

電郵：[email protected]

文：陳偉邦

作者為本地著名藝術教育家/畫家，曾在本地多間中學及大專院校任教及統籌繪畫、藝術史及美學欣賞等課程達30年之久。

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<