粵語的「走」字原來用法好獨特！繼承中古漢語 與現代普通話語意不同 ｜語文探驪

「走冰」一詞，意為飲料去冰，在香港餐廳隨處可見。筆者初到香港時，尚不知此用法，覺得新穎。除「走冰」外，還有「走堂」、「走夾唔唞」等，它們展現了「走」字在粵語中的獨特用法。

粵語的「走」保留了「趨」的意涵

「走」在現代粵語及普通話中的含意，略有不同。示意圖

在古漢語中，「走」的本意類似今天的「跑」。《說文解字》言：「走，趨也」，即小步快跑。隨着時代變化，「走」這種「趨」的意涵在現代普通話中已經基本喪失，逐漸被「步行」所取代。

粵語中的「走」繼承了中古漢語的用法，仍保存「趨」的原意。早期來粵的西方傳教士編寫的粵語學習書中，對「走」的解釋為「to run、to flee」。究其原因，歷史上的唐宋戰亂導致大量移民南遷，許多人來到嶺南地區，帶來了中古漢語語用習慣，並使粵語語言系統趨於穩定成熟。到了明清時期，北方受少數民族語言影響逐漸變化，粵語地區反而因地理隔絕而保留古意。

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因此，粵語中很多與「走」相關的詞，其意涵都建立在「跑」、「逃」的古意之上。如「走堂」意為「逃課」；「走夾唔唞」意為「跑，而且沒時間喘氣」。

近代以來，粵語中的「走」由原初的「跑」意被延伸為「去除」意，於是產生了「走甜」、「走冰」、「走葱」等詞語。從語言學角度看，粵語中的「走」以「趨」為原意，傳達了一種「他物主動脫離本體」的動態傾向，恰好符合飲食場景中表達「去除」的需求。

從時代特點來看，19世紀末，香港經濟迅速發展，成為重要的工商業中心，加上大量移民湧入，人口益增，加快的生活節奏導向對高效溝通的需要。「走」字恰好符合粵語中「單字表動作」的語言偏好，具有「具象化、形象化」的特點，因此，它所延伸出的「去除」語義，便在這種追求效率的社會氛圍中逐漸固定下來。

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粵語中的「走」字意涵仍在不斷發展之中。如「茶走」的含義是去除傳統奶茶中的砂糖，再將茶裏中和茶澀的淡奶替換為本就有甜味的煉奶。這一意涵的延伸折射出人們對飲食健康與口味要求的提升。

文：香港中文大學文學院一年級學生丁邵嘉

本欄由修讀香港中文大學「大學中文一」的學生撰寫，旨在探討日常生活中有趣的語文現象。

本文標題原為〈談談「走」在粵語中的獨特運用〉。

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