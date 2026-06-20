點解日語「職人」一詞於香港流行？與「師傅」、「匠人」 語意有咩分別？｜語文探驪

20世紀初以來，不少日本食物和食店陸續傳入香港。隨着日本飲食文化和消費文化的流行，一些日語借詞亦逐漸進入香港人的日常語言之中。其中「職人」便是一個值得留意的例子。

職人VS工匠 語意有差異

「職人」一詞，並不局限於廚師。示意圖

「職人」與漢語中的「工匠」語義相近，兩者都可指具備專門工藝技術的人。現代語境中，兩者亦帶有一定的引申意思，常用來形容製作者重視技藝、講究品質、追求精細。

不過，「工匠」一詞本身與傳統手工藝關係較深，「匠」字中的「斤」本來與刀斧工具有關，因此，「匠」在古文字中原與木工工具及木工技藝相關，《說文解字》謂：「匠，木工也」，可見「匠」字原先與木工之間關係密切。

雖然在現代漢語中，「工匠」已不限於木工，也可泛指不同類型的手工藝製作者，但在香港日常語境中，「工匠」一般較少用來形容食物或飲品的製作者。

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相比之下，「職人」一詞在日本語境中本來便可泛指憑藉專門技術製作或加工物品的人，並不限於木工或傳統手工藝。當這個詞傳入香港後，其使用範圍亦較容易擴展至飲食領域，例如壽司職人、拉麵職人、咖啡職人、甜品職人等。這類用法不止是指出某人從事某種飲食製作工作，更同時暗示其具有專業技術、重視細節，並對成品品質有較高要求。

在香港，若要形容製作食物或飲品的人，常見的詞語包括「廚師」、「師傅」等。然而，「廚師」主要強調職業身份，未必包含「精益求精」或「對品質有高度追求」的意思；「師傅」雖然可帶有技藝熟練的意味，但語義較廣，也不一定突出「職人」底下那種專注、細緻和追求極致的形象。至於「大師」、「高手」、「匠人」等近似說法，雖然同樣可用來形容技藝出眾之人，但仍是各有語氣和使用限制，與「職人」相比，仍是有異。

職人有「獨特優勢」

「職人」一詞在近年傳入香港。示意圖

可見，「職人」一詞所以能在香港流行，與香港既有詞彙未能完全涵蓋其語義有關。也就是說，香港人使用「職人」一詞時，某程度上因為它彌補了現有中文詞語在指稱範圍和語義色彩上的空隙，並以此來形容對食物或飲料品質有高度追求的工藝製作者。

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文：香港中文大學醫學院一年級學生戚紫熙

本欄由修讀香港中文大學「大學中文一」的學生撰寫，旨在探討日常生活中有趣的語文現象。

本文標題原為〈日語「職人」的傳播和成因〉。

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