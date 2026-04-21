電話VS手機 兩者語義有何差別？何時能互換？｜語文探驪

今天，智能手機幾乎人手一部。然而，有人稱之為「手機」，亦有人稱之為「電話」。兩者是否可以互換？以香港某電器零售店為例，其網店在「智能手機」分類下同時出現「安卓電話」及「人工智能手機」，似乎將電話與手機混用。然而，翻查本港多個智能手機品牌官方網站，則多以「手機」標示；而座機產品則一律標示為「電話」。

兩者經常混用

「手機」與「電話」的語義有甚麼分別？示意圖

一般解釋認為，「手機」屬普通話用語，「電話」偏廣東話；或認為「電話」較口語，「手機」較書面。然而，這些說法未能充分說明兩者的語義差別。

從詞義看，「電話」指利用電信號傳遞聲音的裝置，涵蓋座機與流動電話；「手機」則指可攜帶的流動通訊設備。英語對應亦顯差異：「phone」泛指電話，「cell phone / mobile phone」則強調流動功能。因此，「電話」可便攜或不便攜，「手機」則必然具備便攜功能。

語義分析亦可見其差異，兩者皆具「通訊作用」，但「電話」較多承載「通話」的核心意義。日常語言中，人們多說「打電話」，而較少說「打手機」，可見兩者在搭配習慣上存在一定差異。

構詞方面，兩者同為偏正結構：「手機」可理解為「手」持之「機」，較強調器物屬性；「電話」則是以「電」傳之「話」，重在傳訊方式。這種構詞差異，或許有助理解兩者在詞語搭配上的不同傾向。

示意圖

在實際語用中，部分搭配較多與「電話」連用，例如「打電話」、「電話簿」、「長途電話」、「電話亭」、「電話詐騙」等；若勉強以「手機」替換，語感上往往較為突兀。相對而言，有一些配詞較常與「手機」並用，如「手機支付」、「手機尾號」等，若改以「電話」取代，亦未必自然。由此可見，兩詞雖在指稱層面有所重疊，但在固定搭配與語用習慣上，已逐漸形成相對穩定的分工。

總括而言，「電話」是較廣義的通訊工具名稱，而「手機」則較着重其流動性與器物性質。兩者在部分語境中可以互換，但在語義重心與搭配習慣上，仍呈現一定差異。

本欄由修讀香港中文大學「大學中文一」的學生撰寫，旨在探討日常生活中有趣的語文現象。

文：香港中文大學醫學院二年級學生吳宥憬

原文標題為〈手機？電話？〉。

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