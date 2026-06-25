陳月平 - 學生喜歡甚麼學習法？中小學生合演英文戲劇 獲得意外成果 ｜學友智庫

課本、生字與文法是常見的學習語言方式，有其他可使學生更喜歡學習的方式嗎？與哈羅國際學校的英文戲劇課，讓我真切看見：真正的語言學習，從來沒有界限。20多位中一學生聯同6位小學生一同參與跨校戲劇體驗課，同學就是哈羅的學生。跨越年齡與校園的距離，走進一場歡樂、充滿動感的英語學習旅程。

跨校戲劇體驗課 中一生與小一生合作

學生喜歡哪些英文學習法？示意圖

不同於一般的語言課，該校老師以戲劇教學為核心，通過互動遊戲、肢體語言和台詞訓練等，讓同學對英語學習更感興趣。不同學校與年級的學生初相聚，難免會感到陌生與拘謹，但哈羅學生主動熱情、親切和善，消融了這道無形的牆。他們主動關心、陪伴小學生，耐心帶領他們跟上課堂節奏，積極與中一同學交流合作、互相配搭。沒有生疏的距離，沒有語言的隔閡，小禮堂內笑聲不斷、氣氛輕鬆熱烈。這份真誠與友善，讓整個學習環境變得開放、自由且溫暖，學生在學習中體會快樂。

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經過一學期的沉浸式訓練，迎來最令人期待的成果展演環節。掌聲揭開序幕，所有同學盡情展現所學，其中小學生的表現尤其亮眼，為舞台注入滿滿的活力與童真。他們臉上掛着燦爛的笑容，每一次走位、每一個小手勢都活潑生動、充滿童趣，褪去最初的緊張與靦腆。中一同學狀態十足、自信滿滿。每一張臉上都掛着從容的神情，充分展現出訓練過後的進步與蛻變。跨齡、跨校的同學默契配合、互相襯托；表演期間，看到學生們搬移道具的快速和落力，真令人感動。

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這是一場沒有藩籬的英語戲劇課，讓我深刻體會到優秀課堂的真正模樣。這種充滿動感、高度互動的戲劇課堂，令孩子對語言的學習自然產生興趣。語言不再是紙上的文字，而是可以演繹、感受與交流的工具。友誼從課室延伸到生活，離開時看到他們互相交換聯絡方式的活潑，不禁令人莞爾。

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撰文：中學校長陳月平

本文標題原為〈沒有藩籬的英語學習之旅〉。

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