Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳月平 - 學生喜歡甚麼學習法？中小學生合演英文戲劇 獲得意外成果 ｜學友智庫

知識轉移
更新時間：16:30 2026-06-25 HKT
發佈時間：16:30 2026-06-25 HKT

課本、生字與文法是常見的學習語言方式，有其他可使學生更喜歡學習的方式嗎？與哈羅國際學校的英文戲劇課，讓我真切看見：真正的語言學習，從來沒有界限。20多位中一學生聯同6位小學生一同參與跨校戲劇體驗課，同學就是哈羅的學生。跨越年齡與校園的距離，走進一場歡樂、充滿動感的英語學習旅程。

跨校戲劇體驗課 中一生與小一生合作

學生喜歡哪些英文學習法？示意圖
學生喜歡哪些英文學習法？示意圖

不同於一般的語言課，該校老師以戲劇教學為核心，通過互動遊戲、肢體語言和台詞訓練等，讓同學對英語學習更感興趣。不同學校與年級的學生初相聚，難免會感到陌生與拘謹，但哈羅學生主動熱情、親切和善，消融了這道無形的牆。他們主動關心、陪伴小學生，耐心帶領他們跟上課堂節奏，積極與中一同學交流合作、互相配搭。沒有生疏的距離，沒有語言的隔閡，小禮堂內笑聲不斷、氣氛輕鬆熱烈。這份真誠與友善，讓整個學習環境變得開放、自由且溫暖，學生在學習中體會快樂。

延伸閱讀：曹春生 - AI有助升學規劃？專家解構利弊 小心「幻覺」假資料！｜學友智庫

經過一學期的沉浸式訓練，迎來最令人期待的成果展演環節。掌聲揭開序幕，所有同學盡情展現所學，其中小學生的表現尤其亮眼，為舞台注入滿滿的活力與童真。他們臉上掛着燦爛的笑容，每一次走位、每一個小手勢都活潑生動、充滿童趣，褪去最初的緊張與靦腆。中一同學狀態十足、自信滿滿。每一張臉上都掛着從容的神情，充分展現出訓練過後的進步與蛻變。跨齡、跨校的同學默契配合、互相襯托；表演期間，看到學生們搬移道具的快速和落力，真令人感動。

延伸閱讀：潘晨健 - 中學老師揭秘課堂規劃方式！巧妙鼓勵學生主動學習｜學友智庫

這是一場沒有藩籬的英語戲劇課，讓我深刻體會到優秀課堂的真正模樣。這種充滿動感、高度互動的戲劇課堂，令孩子對語言的學習自然產生興趣。語言不再是紙上的文字，而是可以演繹、感受與交流的工具。友誼從課室延伸到生活，離開時看到他們互相交換聯絡方式的活潑，不禁令人莞爾。

電郵：[email protected]

撰文：中學校長陳月平

本文標題原為〈沒有藩籬的英語學習之旅〉。

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<

陳月平簡介:

本欄由學友社學友智庫專家及嘉賓輪流撰文，交流學與教經驗；本文作者為中學校長，關注學與教和價值觀教育。

最Hit
深水埗鱷魚｜附近單位再檢最少30隻爬蟲動物 包括蛇及蜥蜴 35歲女子被捕
01:21
深水埗鱷魚｜附近單位再檢最少30隻爬蟲動物 包括蛇及蜥蜴 35歲女子被捕
突發
4小時前
東鐵綫頭等遇大媽高談闊論 乘客難忍噪音出絕招「全世界靜晒」 網民：大快人心！
東鐵綫頭等遇大媽高談闊論 乘客難忍噪音出絕招「全世界靜晒」 網民：大快人心！
生活百科
2026-06-24 15:33 HKT
陳敏兒安息禮｜笑容慈祥遺照曝光 陳敏兒穿畢業袍象徵人生畢業 兒子廖文信、廖文哲永念親恩
陳敏兒安息禮｜笑容慈祥遺照曝光 陳敏兒穿畢業袍象徵人生畢業 兒子廖文信、廖文哲永念親恩
影視圈
4小時前
返六休一儲24萬 一秒被呃清光！24歲女失畢生積蓄絕望發文：「感嘆自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
返六休一儲24萬 一秒被呃清光！24歲女失畢生積蓄絕望發文：「感嘆自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-24 10:43 HKT
港青赴台打工慘變詐騙犯！坐監2年淪無證「人球」 燒盡家人老本崩潰：「每日諗緊點生存」｜Juicy叮
港青赴台打工慘變詐騙犯！坐監2年淪無證「人球」 燒盡家人老本崩潰：「每日諗緊點生存」｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
公屋世襲制？公屋戶勸子女欲繼承父母單位「要及早人生規劃」惹議 網民指需符合1條件 附房署指引
公屋世襲制？公屋戶勸子女欲繼承父母單位「要及早人生規劃」惹議 網民指需符合1條件 附房署指引
生活百科
5小時前
將軍澳街坊轉戰落馬洲應急醫院 公院輪候照MRI變相提早近1年半 激讚服務 附極重要繳費貼士免白行｜Juicy叮
將軍澳街坊轉戰落馬洲應急醫院 公院輪候照MRI變相提早近1年半 激讚服務 附極重要繳費貼士免白行｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
陳敏兒安息禮｜周潤發夫婦劉德華送花圈致哀  蔡少芬張晉：敏兒姐天家再聚
陳敏兒安息禮｜周潤發夫婦劉德華送花圈致哀  蔡少芬張晉：敏兒姐天家再聚
影視圈
4小時前
陳敏兒安息禮丨圈中人抵達教堂 蔡少芬張晉獻唱聖詩 鄧萃雯、胡楓、杜琪峯伉儷致意
陳敏兒安息禮丨圈中人抵達教堂 蔡少芬張晉獻唱聖詩 鄧萃雯、胡楓、杜琪峯伉儷致意
影視圈
2小時前
劉嘉玲被傳30年前遭鄭裕玲掌摑？二人齊揭真相 首爆被Do姐教訓內情：覺得好羞恥
劉嘉玲被傳30年前遭鄭裕玲掌摑？二人齊揭真相 首爆被Do姐教訓內情：覺得好羞恥
影視圈
8小時前