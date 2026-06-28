Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

自主學習VS過度依賴 中小學應用AI時面對甚麼挑戰？｜教學有心人

知識轉移
更新時間：07:00 2026-06-28 HKT
發佈時間：07:00 2026-06-28 HKT

香港教育大學於2023年成立「人工智能及數碼能力教育中心」，旨在推動中小學階段的人工智能（AI）教育。中心過去半年已培訓逾500名教師，協助他們將AI工具融入中文、英文、數學、科學及人文等學科，並特別關注中學「公民與社會發展科」中AI普及教育的落實。

教局撥款資助學校發展AI

香港教育大學人工智能及數碼能力教育中心總監江紹祥教授
香港教育大學人工智能及數碼能力教育中心總監江紹祥教授

教育局於2025年底推出「『智』啟學教」撥款計劃，每間學校可申請50萬元，用於購置AI軟硬件、平台服務或開發教學方案，並要求至少將其融入3個學科，每科需發展兩個教學案例，以促進跨學科應用與經驗分享。

AI在行政工作上的應用已見成效，例如聊天機械人可處理家長查詢請假程序、成績單申請等事務，減輕行政負擔，讓教師能夠更專注於教學。然而，AI融入教學亦帶來挑戰。例如在中文寫作中，學生雖可通過語音轉換成文字輔助創作，但仍需自行將口語轉為書面語，避免過度依賴AI直接修改，以真正提升語言能力。

延伸閱讀：有小學取消默書！轉向遊戲與AI教學 到底成效如何？｜教學有心人

數學科在應用AI時尤其需注意其雙刃劍特性。它可逐步展示解題過程，協助學生自學，但亦可能讓學生失去自主思考的機會。香港教育大學人工智能及數碼能力教育中心總監江紹祥教授指出，學習動機較低的學生容易直接向AI索取答案，反而削弱學習成效；能力較強的學生則傾向減少使用AI，以保留思考空間。因此，教師的角色更顯關鍵，需按學生能力差異導引使用AI的方式與時機。

AI無法取代教師，反而促使教育專業轉型。教師需更靈活地運用AI工具，針對不同學生設計教學方案，並加強與家長的溝通。未來，AI聊天機械人亦可成為家校合作的橋樑，讓家長更了解教學內容，共同支援學生學習。

延伸閱讀：DSE｜近半考生英文未達大學門檻 機構藉AI改良英語教學｜教學有心人

總結而言，人工智能為教育帶來效率與創新，但其核心價值仍在於促進學生思考與自主學習。教育界需持續探索如何善用AI，同時維護教學過程中人的互動與專業引導。

本文摘自香港電台文教組節目《教學有心人》，由洪肇賢和陳狄安校長主持，逢周一晚上在港台第五台播出。

本文標題原為〈AI應用〉。

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<

↓即睇DSE2026專頁↓

↓即睇DSE2026專頁↓

最Hit
傅穎自爆得罪TVB真相 為指控羅子溢家暴道歉屬被迫：我冇做錯 稱與Cookies成員不是朋友
傅穎自爆得罪TVB真相 為指控羅子溢家暴道歉屬被迫：我冇做錯 稱與Cookies成員不是朋友
影視圈
13小時前
梁朝偉失去自理能力？唔識換燈膽、與工人溝通靠老婆 劉嘉玲：我都想燈膽壞咗，老公去換
梁朝偉失去自理能力？唔識換燈膽、與工人溝通靠老婆 劉嘉玲：我都想燈膽壞咗，老公去換
影視圈
10小時前
台灣暴雨意外沖出彰化「保鮮紙木乃伊」 女死者失蹤半年3男落網
台灣暴雨意外沖出彰化「保鮮紙木乃伊」 女死者失蹤半年3男落網
即時中國
13小時前
中國尊｜小型飛機撞北京中信大廈 機師死亡另13人傷
01:13
中國尊｜小型飛機撞北京中信大廈 機師死亡另13人傷
即時中國
14小時前
世界盃2026│4分第3名肯定出線 5隊鎖定席位南韓危危乎 詳解最佳第3名形勢
世界盃2026│4分第3名肯定出線 5隊鎖定席位南韓危危乎 詳解最佳第3名形勢
足球世界
16小時前
金特務：本色回歸｜劇情懶人包、5大看點 蘇志燮化身最強女兒奴
金特務：本色回歸｜Netflix韓劇 蘇志燮化身最強女兒奴 劇情懶人包 5大看點
影視圈
13小時前
專揀影相做運動市民落手 偷信用卡大額簽帳涉款200萬元 盜竊集團4骨幹被捕
突發
8小時前
劉嘉玲姪仔罕現身顏值堪比明星  劉兆恩一特質深得姑媽歡心  「世界級筍盤」或繼承十億遺產
劉嘉玲姪仔罕現身顏值堪比明星  劉兆恩一特質深得姑媽歡心  「世界級筍盤」或繼承十億遺產
影視圈
21小時前
中環富豪潮州菜「好酒好蔡」結業！名廚蔡昊創立 發哥、梁朝偉、碧咸曾為座上客 網民嘆：後生嗰輩不喜歡中菜
中環富豪潮州菜「好酒好蔡」結業！名廚蔡昊創立 發哥、梁朝偉、碧咸曾為座上客 網民嘆：後生嗰輩不喜歡中菜
飲食
18小時前
黎姿胞弟黎嬰坐輪椅現身紅館睇演出 現身場外遭人貼臉狂拍 網民鬧爆拍攝者冇教養
黎姿胞弟黎嬰坐輪椅現身紅館睇演出 現身場外遭人貼臉狂拍 網民鬧爆拍攝者冇教養
影視圈
10小時前