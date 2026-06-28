自主學習VS過度依賴 中小學應用AI時面對甚麼挑戰？｜教學有心人

香港教育大學於2023年成立「人工智能及數碼能力教育中心」，旨在推動中小學階段的人工智能（AI）教育。中心過去半年已培訓逾500名教師，協助他們將AI工具融入中文、英文、數學、科學及人文等學科，並特別關注中學「公民與社會發展科」中AI普及教育的落實。

教局撥款資助學校發展AI

香港教育大學人工智能及數碼能力教育中心總監江紹祥教授

教育局於2025年底推出「『智』啟學教」撥款計劃，每間學校可申請50萬元，用於購置AI軟硬件、平台服務或開發教學方案，並要求至少將其融入3個學科，每科需發展兩個教學案例，以促進跨學科應用與經驗分享。

AI在行政工作上的應用已見成效，例如聊天機械人可處理家長查詢請假程序、成績單申請等事務，減輕行政負擔，讓教師能夠更專注於教學。然而，AI融入教學亦帶來挑戰。例如在中文寫作中，學生雖可通過語音轉換成文字輔助創作，但仍需自行將口語轉為書面語，避免過度依賴AI直接修改，以真正提升語言能力。

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數學科在應用AI時尤其需注意其雙刃劍特性。它可逐步展示解題過程，協助學生自學，但亦可能讓學生失去自主思考的機會。香港教育大學人工智能及數碼能力教育中心總監江紹祥教授指出，學習動機較低的學生容易直接向AI索取答案，反而削弱學習成效；能力較強的學生則傾向減少使用AI，以保留思考空間。因此，教師的角色更顯關鍵，需按學生能力差異導引使用AI的方式與時機。

AI無法取代教師，反而促使教育專業轉型。教師需更靈活地運用AI工具，針對不同學生設計教學方案，並加強與家長的溝通。未來，AI聊天機械人亦可成為家校合作的橋樑，讓家長更了解教學內容，共同支援學生學習。

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總結而言，人工智能為教育帶來效率與創新，但其核心價值仍在於促進學生思考與自主學習。教育界需持續探索如何善用AI，同時維護教學過程中人的互動與專業引導。

本文摘自香港電台文教組節目《教學有心人》，由洪肇賢和陳狄安校長主持，逢周一晚上在港台第五台播出。

本文標題原為〈AI應用〉。

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