有小學取消默書！轉向遊戲與AI教學 到底成效如何？｜教學有心人

樂善堂梁銶琚學校（分校）自2025年9月起，全面取消了每周派發固定範圍、在課堂統一進行的傳統默書。該校校長劉鐵梅與英文科老師李霖泰，深入分享了學校取消傳統中英文默書，轉向遊戲化與AI輔助學習的創新實踐。

創新教學 提升學習效能

樂善堂梁銶琚學校（分校）校長劉鐵梅。學校提供

劉校長指出，此舉並非單純為學生減壓，根本目標是提升學習效能。傳統默書佔用課堂時間，學生回家後亦需作預備，擠壓了閱讀與深度學習空間，且其「不計入任何成績」的評估性質，使改革具備了堅實基礎。

而取代傳統默書的，是在每周常規課堂中融入的多元化學習活動。英文科利用多種電子學習平台設計如遊戲闖關、師生競賽等互動環節，讓學生在趣味中掌握字詞拼寫，系統後台則自動記錄學習數據以供評估。中文科創新推出「認、讀、寫、解、用」五部曲，通過AI工具將學習內容轉化為歌曲、漫畫故事，並在課堂上進行趣味默寫遊戲（如Bingo、找錯處等），引導學生從識記邁向理解與應用。

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改革推行前，學校通過多次家長會詳細溝通，闡明「自主學習」的理念與具體方案。李霖泰老師分享，有原本厭惡英文的學生在取消機械式默書後，主動參與電子遊戲學習，動力大增。學校亦開設家長工作坊，教授使用AI工具自製趣味教材，將家庭輔導從「強逼默寫」的衝突，轉變為「共同遊戲」的親子互動。

取消了傳統默書後，學校應該如何教導學生？示意圖

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劉校長強調，改革需要決心，若對舊有模式「半棄半留」，教師與家長都難以全力投入新方法。學校選擇徹底轉型，是為了將所有精力聚焦於發展遊戲化學習、電子工具與AI素養。這項變革基於對「數碼原住民」一代學習特質的洞察，旨在培養學生的內在學習動機與應用能力，並獲得認同創新教育理念的家長群體的有力支援。

本文摘自香港電台文教組節目《教學有心人》，由洪肇賢和陳狄安校長主持，逢周一晚上在港台第五台播出。

本文標題原為〈唔使默書？〉

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