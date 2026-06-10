DSE｜近半考生英文未達大學門檻 機構藉AI改良英語教學｜教學有心人

香港創意教育協會創辦人彭一心，在節目中分享如何通過科技與創新方法提升學生的英語能力。她指出，有近半香港中學文憑考試（DSE）考生的英文科成績，未能達到升讀大學的基本門檻，反映英語教學極需突破。

不少DSE考生的英文成績不符合大學基本入學門檻。示意圖

協會開發了一套結合人工智能（AI）的英語學習系統，其核心在於「個性化教學」。該平台通過多重分析：首先偵測學生的學習興趣，以其熱衷的主題作為教材；其次辨識學生的學習類型（如視覺型、聽覺型等），以調配對應的教學模式。

更創新的是，平台加入「情緒感知」功能，能通過鏡頭觀察學生的反應，當檢測到他們專注度下降時，系統會自動調整教學內容或節奏。

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彭一心亦分享在香港城市大學舉辦英語訓練營的成果。通過「混合教學」——即課堂上由教師引導，課後搭配AI平台自學，成功促使70%學生願意在自由時間主動使用平台學習。她特別提到，有超過半數學生自願參與晚間自習時段，證明系統能激發他們的學習動機。

除了運用科技輔助，協會也會舉辦「模擬聯合國」等體驗式活動，訓練學生的英語表達與溝通能力。彭一心強調：「終極目標不是讓人機互動，而是回到人與人的真實溝通。」AI系統只是練習工具，最終目的是幫助學生建立自信，走向國際舞台。

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目前，協會正通過政府的資助計劃，免費為香港中小學提供這套教學模式，希望結合教師專業與科技力量，特別為缺乏英語語境的學生突破學習瓶頸。

本文摘自香港電台文教組節目《教學有心人》，由洪肇賢和陳狄安校長主持，逢周一晚上在港台第五台播出。

本文標題原為〈英語運用〉。

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