國民教育——《憲法》｜教學有心人

每年12月4日是「國家憲法日」，這不僅是日曆上的一個標記，對教育界而言，更是深化學生國民身份認同的重要契機。正如福建中學附屬學校校長徐區懿華指，《憲法》作為國家的根本大法，是整個法律體系的基石，讓年輕一代認識《憲法》，其意義不言而喻。然而，向中小學生講解看似嚴肅抽象的《憲法》，不能硬生生地將條文灌輸給他們。她解釋：「若打開《憲法》逐章讀給小學生聽，恐怕他們很快便會睡着，因為完全聽不懂。」教育的藝術，在於將高深的概念轉化為孩子能理解的語言。

該校的國民教育便體現了這種循序漸進、由淺入深的智慧。對於初小學生，焦點在於建立對國歌、國旗、國徽等國家象徵的基本認識。到了三年級，才會開始引入國家的概念，並通過角色扮演、故事等方式，讓學生初步感知國家的概念。隨着年級遞增，學習亦會深化，高小學生開始接觸《憲法》具體條文。這種「尋根」的學習，能讓學生真切體會到《憲法》與香港，以及自身生活的緊密關聯，而非遙不可及的法律條文。

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除了課堂教學，校園生活處處皆是學習場景。該校每年於「國家憲法日」前後，均會舉辦多元活動，將嚴肅的課題變得有趣。徐區懿華校長分享，學校會舉辦攤位遊戲，讓學生親自設計遊戲內容，例如將《憲法》與《普通法》、《基本法》的關係，設計成「層層疊」般的彩虹圖。此外，學校的升旗禮也是重要的教育平台。該校設有步操樂團，在升旗禮中即場演奏，增強儀式感。這種由學生主導、發自內心的分享，往往比師長的講解更能感染同儕，做到「知情行」的結合——從認知、產生情感認同，到自發維護和推廣。

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徐區懿華校長強調，無論是《憲法》教育還是國民教育，關鍵在於「親和力」。不是硬塞知識，而是創造機會讓學生感受和體驗。該校與內地多間姊妹學校建立緊密聯繫，學生不僅到校交流，甚至會入住當地家庭，親身體會國家的發展和人民生活，建立真摯的友誼。國民教育並非刻板的說教，通過生活化的比喻、多元的活動、學生的親身體驗和分享，學校能有效地為孩子播下認識國家、了解《憲法》的種子，讓他們在成長過程中，逐步建立對國家的歸屬感和責任感，成為有承擔的未來棟樑。

本文摘自香港電台文教組節目《教學有心人》，由洪肇賢和陳狄安校長主持，逢周一晚上在港台第五台播出。

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