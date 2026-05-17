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校內火炬傳遞 推動體育精神與國民教育｜教學有心人

知識轉移
更新時間：18:00 2026-05-17 HKT
發佈時間：18:00 2026-05-17 HKT

香港華人基督教聯會真道書院校長李澤康帶領學生陳廷旭和徐子悠，分享學校如何通過全運會推動體育精神與國民教育。

第十五屆全運會於去年底舉行。資料圖片
第十五屆全運會於去年底舉行。資料圖片

學校通過「傳火炬」儀式，由學生將火炬傳遞給校長，再轉交《憲法》與《基本法》學生大使，象徵全民參與國家盛事。校內電視屏幕循環播放賽事精華，營造濃厚體育氛圍。學生親身體驗尤為深刻：中三的廷旭前往深圳福田觀看羽毛球賽，形容場館宏大、氣氛熱烈；中二的子悠則在維園觀賞沙灘排球，比較其與傳統排球的差異。兩位同學均認同運動能強身健體、培養團隊精神與堅毅品格。

真道書院擁有室內運動場、泳池等優質設施，確保學生有充足運動空間。學校要求高小至初中學生學習游泳，這不僅是求生技能，更是意志鍛煉。李校長指出，體育活動有助培養學生克服困難的勇氣，並促進同儕間無私分享、共同成長的關愛文化。

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學校刻意將體育盛事與國民教育結合。火炬傳遞儀式由《憲法》與《基本法》學生大使負責，旨在通過體育彰顯國家成就，激發學生的民族自豪感。這些大使通過國旗下講話、參與校外戲劇及考察活動，成為推動家國情懷的榜樣。學生在課程中通過生活化例子學習國民與國家安全教育，並積極參與考察活動，如參觀駐港部隊展覽館，甚至報名海南火箭發射地參訪團，深化對國家的認識與歸屬感。

作為直資學校，真道書院亦提供IB課程，並堅持將中文設為第一語言，引導學生深入學習中國文學與哲學。李校長強調，IB課程要求文理兼備、關注人文因素，有助培養全面視野，而其中對中國文化的深化學習，與本地課程相輔相成，共同強化學生的文化根基與國際視野。

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真道書院以全運會為契機，將體育活動、硬件設施、國民教育與課程設計有機結合，旨在培育身心健康、具備國家觀念與國際視野的未來人才。

本文摘自香港電台文教組節目《教學有心人》，由洪肇賢和陳狄安校長主持，逢周一晚上在港台第五台播出。

本文標題原為〈校內火炬傳遞〉。

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