心理學家講解災後情緒支援 PTSD有哪些常見症狀？｜教學有心人

宏福苑大火雖然已事隔約5個月，但善後工作仍然進行中，災民仍受到不同方面及程度的影響。《教學有心人》節目早前邀請註冊輔導心理學家龔衍銘與註冊教育心理學家彭智華，就大型災禍後的情緒支援與疏導提供專業建議。

宏福苑大火發生後，不少市民都需要接受情緒支援。示意圖

龔衍銘指出，經歷大型天災人禍後出現急性壓力反應屬正常現象，如反覆回想事件、食欲或睡眠變化等。若短時間內有這些反應毋須過度擔憂，關鍵是避免壓抑感受，應尋找信任的親友傾訴，或組成互助小組分享感受，互相聆聽與陪伴。

學校可採取分層支援模式：全校層面通過集會讓師生了解事件並表達關懷；小組層面識別受影響較深的學生進行輔導；個別層面則為需要長期跟進的學生提供專業支援。學校應密切觀察學生的睡眠、飲食、社交及情緒變化，並鼓勵同儕互助，及早發現潛在困擾。

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對於不願表達情緒的人，彭智華建議採用非口語方式疏導，如繪本閱讀、繪畫、接觸大自然等，通過陪伴而非強逼傾訴，提供安全感。龔衍銘亦鼓勵大眾學習自我關懷，定時檢視自身情緒狀態，通過簡單方法如「給自己一個擁抱」來緩解孤獨與無助感。

創傷後壓力症（英文簡稱PTSD）常見症狀包括情緒閃回（感到重新經歷創傷）、噩夢、逃避相關場合或人物，並可能伴隨頭痛、心悸、食欲不振等生理反應。若症狀持續一個月以上，建議尋求臨牀心理學家或精神科醫生的專業評估。兩位專家強調，面對重大災難，社會需以體諒與接納的態度，尊重每個人不同的復原節奏。通過學校、家庭與專業人士的協作，逐步疏導情緒，重建心理復原力，才能共同走過哀傷，回歸日常生活。

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本文摘自香港電台文教組節目《教學有心人》，由洪肇賢和陳狄安校長主持，逢周一晚上在港台第五台播出。

本文標題原為〈情緒支援與疏導〉。

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