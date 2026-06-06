小學校長分享品格教育經驗 以人為本 推關愛文化｜教學有心人

保良局王賜豪（田心谷）小學校長畢錦龍分享學校推動品格教育與全人發展的理念與實踐。畢校長強調，在人工智能（AI）迅速發展的時代，培養學生情感與品格尤為重要。學校以「人」為核心，通過正向教育與關愛文化，營造家的氛圍。例如學生在校內飯堂共同用餐，學習餐桌禮儀與互相尊重，從日常生活中培養同理心與責任感。

品格教育對學生的個人成長非常重要。示意圖

學校積極提供多元平台，讓學生發掘並發展個人強項。畢校長善用不同教師的專長（如排球、閃避球港隊教練），組建校隊並在學界比賽中屢獲佳績。同時，學校注重運算思維的培養，將其融入各科教學，引導學生以解難導向的思考方式學習，並善用而非依賴AI工具。

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學校組織多元交流活動，讓學生在實踐中成長。例如五年級全級進行歷史專題研習，結合課堂所學後，前往西安作實地考察；另外亦安排學生前往澳洲入住寄宿家庭，體驗跨文化生活，鍛煉自理與應變能力。畢校長認為，這些經歷能讓學生面對挑戰，學習適應新環境，思考如何解決問題。

學校將生涯規劃融入課程，通過模擬人生體驗活動，讓學生認識不同行業與社會責任。其中「職業司機體驗」活動，讓學生訪問計程車司機，了解各行各業所需的共通品質如責任感、守時等，並傳遞「職業無分貴賤」的價值觀，鼓勵學生尊重不同崗位。

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畢錦龍校長融合其直資學校經驗於津校框架，以具彈性及創新的方法推動品格教育。學校通過推廣正向文化、多元活動與實踐體驗，致力培育兼具情感智慧、解難能力與社會責任感的未來人才。

本文摘自香港電台文教組節目《教學有心人》，由洪肇賢和陳狄安校長主持，逢周一晚上在港台第五台播出。

本文標題原為〈品格教育〉。

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