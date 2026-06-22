夏至2026｜夏至有甚麼傳統消暑食品？為何會有「立竿無影」奇觀？｜星島教室

當蟬鳴編織成夏日的交響曲，我們迎來了二十四節氣中的第十個節氣——夏至。這一天，太陽直射北回歸線，北半球迎來了一年中白晝最長、黑夜最短的一天。夏至不僅是天文學上的重要標誌，更承載着豐富的農耕智慧與歲時風俗，為炎炎夏日拉開了生機勃勃的序幕。

天文與氣候︰晝晷已雲極

今年的夏至在6月21日。夏至二候「蜩始鳴」，蟬一聲聲地喚醒了熱烈的盛夏盛景。

「夏至」通常落在每年6月21日至22日之間。《月令七十二候集解》中記載：「五月中，夏，假也，至，極也，萬物於此皆假大而至極也。」這裏的「至」並非指夏天結束，而是指陽氣與白晝時間達到了「極點」。在古代，人們用圭表測量日影，發現這一天正午的日影是一年中最短的。

古人將夏至分為「三候」：一候「鹿角解」，古人認為鹿屬陽，夏至過後陰氣漸生，陽性的鹿角便開始脫落；二候「蜩始鳴」，雄性的知了（蟬）開始在樹梢鼓翼長鳴；三候「半夏生」，一種名為「半夏」的喜陰藥草在荒野中悄然生長。這「三候」生動地展現了盛夏時節自然界物候的細微變化。

舌尖上避暑智慧︰夏至麵

傳統上，有「冬至餃子夏至麵」的說法，吃涼麵是盛夏消暑的美味選擇。

在飲食文化上，中國民間素有「冬至餃子夏至麵」的傳統。夏至時值新麥收割完畢，家家戶戶喜歡用新採收的小麥磨粉做麵，這既有「嘗新」並慶祝豐收的含義，也能藉由吃麵來討個好彩頭。由於夏季氣候炎熱，人們在夏至多吃清涼的「涼麵」或「過水麵」，搭配爽口的黃瓜絲與芝麻醬，既能消暑開胃，又容易消化。在南方一些地區，人們還會飲用以酸梅、山楂、甘草熬製成的「酸梅湯」，或者服用荔枝、綠豆湯等時令食品。

這些傳統飲食多具有清熱解毒、生津止渴的功效，符合中醫「長夏防暑、依時而食」的養生原則。

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賦靈感︰詠夏詩詞藏古意

夏至的獨特氣候也激發了無數文人墨客的靈感。唐代詩人劉禹錫在〈竹枝詞〉中寫道︰「東邊日出西邊雨，道是無晴卻有晴。」這句膾炙人口的詩句，精準地捕捉了夏至前後長江中下游地區「對流雨」來去匆匆、分布不均的氣候特點。

而南宋田園詩人范成大在〈四時田園雜興〉中，也曾敏銳地捕捉到夏至前後的鄉村景致︰「梅子金黃杏子肥，麥花雪白菜花稀。日長籬落無人過，惟有蜻蜓蛺蝶飛。」詩中以黃綠相間的時令果蔬與「日長」的氣候特點，勾勒出夏至時節江南田園特有的寧謐與豐饒，萬物正是在這漫長的日光下悄然成熟。

與大自然同步︰節氣共鳴

夏至正午，太陽直射北回歸線，呈現有趣的「立竿無影」現象。

對於遠離農耕的現代城市人而言，夏至或許只是空調房外的滾滾熱浪。然而，這一天特殊的物理現象——「立竿無影」，每年仍吸引無數遊客前往北回歸線標誌塔打卡，親身體驗太陽直射頭頂、影子縮至腳底的天文奇觀。以香港為例，因其位於北回歸線以南，每年會有兩次太陽直射、出現「立竿無影」的奇觀。一次通常在6月初（夏至前後），另一次在7月中旬。感受夏至，不僅是調理身子應對酷暑，更是在忙碌的都市生活中，重新找回身體與大自然律動同步的節奏。

冷知識 BOX：夏至科學

立竿無影：夏至正午時分，太陽直射北回歸線。此時在北回歸線上的地區，陽光垂直照射地面，物體的影子會剛好落在正下方，呈現「物體不見影子」的奇特物理現象。

夏至麵：傳統習俗中，有夏至吃麵的行為。新麥剛收割，吃麵既是祭祖嘗新，也是科學的避暑方法——涼麵能降溫，熱麵能讓人出汗散熱，皆有助於調節體溫。

對流雨：夏至氣溫極高，地面受熱後空氣強烈上升，冷凝形成積雨雲，常在午後帶來突如其來的暴雨，這就是詩中「東邊日出西邊雨」的科學真相。

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歷史充電站：古代「夏節」與現代反思

在宋代，夏至曾是法定節日，名為「夏節」，官府會給百官放假三天，讓大家回家休息、洗沐消暑。這體現了古人「順應天時、勞逸結合」的治理智慧。

反觀今天，當代人在炎夏過度依賴空調，常患上「空調病」。其實在可行的情況下，我們應反思古人與大自然和諧共處的智慧，適度擁抱自然流汗的排毒過程，實踐綠色永續的生活方式。

本欄逢周一刊出，由教育評議會邀請資深中小學教師及校長撰寫。

文章以生動有趣的方式，透過中國節氣氣候、各地風土民情及歷史人物故事，帶領讀者探索中國文化與歷史的奧妙。

文：裘錦秋中學（屯門）中國歷史科主任張鎮良

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