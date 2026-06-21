中史｜曾國藩落榜七次 卻成功組軍平定內亂 開創洋務運動 到底他如何崛起？｜星島教室

誰說平凡人不能翻轉命運？他從七次落榜的平庸書生起步，憑着韌性成為「國之藩籬」；面對國家動盪，他從書生組軍到平定天京；他更懂得進步，眼光由軍事自強轉向人才遠見，推動留學與科技改革。他是誰？他是曾國藩，後世尊稱他為「曾文正公」。讓我們看看這位現代化先驅，如何闖出一段從傳統到現代的傳奇！

從平庸韌性到「國之藩籬」

曾國藩是清代晚期的重要政治家、軍事家、理學家、文學家，被譽為「晚清第一名臣」。

曾國藩（1811-1872年），名子城，字伯涵，號滌生，他出身湖南湘鄉的耕讀家庭。曾國藩資質平庸，歷經七次童試才中秀才，會試亦三度應考，終在清道光十八年（1838年）考中進士。這條漫長科舉路，見證了曾國藩永不言棄的韌性。

考取進士後，他將原名「子城」改為「國藩」，寓意自己要成為「國之藩籬」，立志為國家貢獻力量。隨後他順利進入翰林院，開啟了在京城長達十餘年的官場生涯，先後在五個部擔任侍郎，為其日後轉化為一代名臣，乃至統籌軍事與推動改革，奠定了厚實的政治根基。

曾國藩故居 —— 富厚堂（又名「毅勇侯第」）。

從書生組軍到平定天京

清陸軍戰陣圖

咸豐元年（1851年），「太平天國」運動爆發，清廷的正規軍（八旗軍和綠營兵）紀律渙散，無法抵抗太平軍的猛烈攻勢，在戰場上節節敗退。咸豐三年（1853年），太平天國定都天京（今南京），國家陷入動盪。咸豐帝急命各地啟動地方武裝力量，加緊興辦團練以自保。同年，曾國藩以一介書生之身，奉命組建「湘軍」，開創了「以書生帶農民」的獨特建軍模式。

初期，曾國藩因軍事經驗不足而連吃敗仗，因軍事失利曾兩度憤而投江自盡，所幸皆被部下及時救起。然而，這兩次生死考驗並未讓他沉淪，反而使他在失敗中汲取教訓，在逆境中磨練出驚人的抗壓能力。咸豐十年(1860年），曾國藩被任命為兩江總督、欽差大臣，督辦江南軍務，掌握四省（蘇、皖、贛、浙）兵權。同治三年（1864年），曾國藩坐鎮指揮，由其弟曾國荃率領湘軍攻克天京，正式終結了「太平天國」運動，為清王朝延續了數十年的國祚。曾國藩被清廷冊封為「一等毅勇侯」，成為清代首位獲此殊榮的文人。

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從軍事自強到人才遠見

1872年，首批留美幼童赴美前，在「輪船招商局」門前合影。

曾國藩在與「太平天國」及外國勢力的交戰中，深刻洞察到清廷的落後不但在於武力，更在於技術思想的匱乏。以此為契機，他成為了「洋務運動」的領軍人物，積極實踐「師夷長技以制夷」的主張。

在平定「太平天國」後，曾國藩積極推動「自強運動」，先後在安慶設立內軍械所，隨後主導創辦「江南製造總局」。這些機構不僅製造出中國第一台蒸汽機與第一艘輪船，更為中國近代國防工業奠定了基石。在他的帶領與影響下，李鴻章、左宗棠等門生相繼繼承其志業，將中國推向了現代化的改革之路。

更具遠見的是，曾國藩明白「造槍造炮只是皮毛」，惟有具備國際視野的人才才是國家變革的根本。因此，他力排眾議支持容閎發起「留美幼童」計劃，於1872年將一批稚嫩的孩子送往大洋彼岸學習西方科技。這一舉措不僅打破傳統教育的藩籬，更為中國往後的科技與外交領域埋下希望的種子，體現了他作為近代化先驅的宏大志向。

曾國藩一生身處亂世，雖因天京屠城與天津教案飽受政治爭議，使其評價毀譽參半；然而他透過《家書》傳遞修身智慧，成就了曾氏家族百年不敗傳奇。曾國藩那充滿矛盾的人生，恰恰證明了在變革時代中，尋求修身與治世之間平衡的艱難。

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冷知識 BOX：五部歷練

清朝最全能的「實習生」是曾國藩！他當年擔任的「侍郎」，簡單說就是部會的副部長。當時中央有「六部」（吏、戶、禮、兵、刑、工），每個部通常設有兩名尚書（部長）和四名侍郎（副部長）。曾國藩在京期間，先後署理吏、禮、兵、刑、工五部侍郎。這種罕見的「五部歷練」，讓他像是在大清權力核心進行了一場全方位的行政實習。

歷史充電站：洋務運動

曾國藩坐在太師椅上，與一對兒女端詳着地球儀，啟蒙後代。

「洋務運動」（1861-1895年）是洋務派官員推動的現代化改革運動。在經歷了兩次「鴉片戰爭」與「太平天國」運動的雙重打擊後，以曾國藩、李鴻章、左宗棠為首的官員意識到西方「船堅炮利」的厲害，試圖在不改變傳統儒家體制（「中學為體」）的前提下，引進西方的科學技術（「西學為用」）來武裝大清。

本欄逢周一刊出，由教育評議會邀請資深中小學教師及校長撰寫。

文：中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）德育、公民及國民組組員鄧菊芳

本文標題原為〈平庸逆襲 自強先驅——曾國藩〉。

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