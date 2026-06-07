從AI《霍去病》短片風波 看數碼公民必備素養 提示詞應怎樣寫？｜星島教室

今年初，一部名為《霍去病》的短片在內地引起網民熱議。短片中，西漢名將霍去病在漫天黃沙中率領千軍萬馬抵抗外敵，由AI生成的畫面充滿電影感，氣勢磅礡。然而，真正引發全網沸騰的，是一則網絡流傳甚廣的製作數據：「全長約23分鐘、製作成本僅3000元人民幣、耗時48小時、播放量突破5億次」，甚至傳出「3人團隊5天產出80集」，但這些說法是否屬實？

做好事實查證

對於網上資訊，我們應明辨真偽。示意圖

現時網絡上流傳多個不同版本的《霍去病》，其中一版由導演楊涵涵及其團隊所製作的流傳較廣。面對網上傳言，楊涵涵隨即澄清指，相關說法純屬子虛烏有。首先，團隊目前僅生成兩段影片，分別時長約4分鐘及6分鐘，並非誇張失實的80集（23分鐘版本實為另一導演李鋒的作品）；其次，3000元人民幣只是算力成本，並不包括人力等其他開支；再者，製作團隊有近20人，並非網傳的3人。

我們不難於網絡上瀏覽到這類吸睛標題，令人急於轉發、分享，以求「蹭流量」。可是分享的內容，究竟是事實？還是人云亦云的謠言？面對引人注目的資訊，我們要保持冷靜，避免成為虛假資訊傳播的一環。作為負責任的數碼公民，在資訊爆炸的時代，我們應主動進行事實查證（Fact Check），確認屬實後才考慮轉發。

辨偽有法

以下是四個培養辨識虛假資訊能力的方法，遠比學會使用工具更重要：

追溯來源。我們應查找內容的原始出處，了解其來自權威媒體，還是來歷不明的社交帳號。若資訊由官方機構或傳統媒體發布，可信度較高；反之，若只在社交媒體「瘋傳」而沒有其他渠道佐證，便值得懷疑了。此外，文章作者是否具備相關專業背景？文中能否提供可驗證的引用來源？這些問題都值得細思。《霍去病》的謠言之所以迅速擴散，正是因為網民未有核實原始出處。 交叉比對。追溯來源時，不應只憑單一資訊便斷定內容真確。我們應該參考至少兩個以上的獨立來源，互相比較其敘述，驗證內容準確性，找出差異，從而判斷訊息真偽。 善用搜尋工具。作為數碼公民，當對某個說法存疑時，應善用網絡搜尋器，透過關鍵字搜尋，查看是否有官方聲明或第三方機構的調查報告。以《霍去病》為例，楊涵涵與李鋒兩名導演都曾在個人或團隊的官方微博發文澄清，楊涵涵更拍攝影片解釋事件。如果網民在分享前先搜尋求證，應不難發現真相。 觀察細節。現時不少資訊是由AI生成的，儘管AI發展迅速，仍不難發現其內容在細節上出錯，例如：文章前後矛盾、內文與標題不相關、圖片或影片中人物手指數量異常、文字扭曲無法辨認等。只要細心觀察，往往能發現當中的破綻。

雖然《霍去病》短片在質素和技術上較以往AI作品有所提升，但這是否代表人類可以依賴AI完成所有工作？要回答這個問題，我們先要理解「生成式AI」（Generative AI）的本質。

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AI輔助非舵手

「生成式AI」是一種能根據提示（Prompt）創造新內容（包括文字、圖像、音樂、影片等）的人工智能技術。它透過深度學習大數據資料庫中的不同主題，反覆運用已有知識建立創新內容，以解決使用者的問題。由此可見，使用者必須給予清晰的提示。那麼，怎樣的提示才算清晰？

「PTCF」提示詞法則

參考Google於年初釋出的Gemini提示詞指南，當中提及「PTCF」4大要素，值得我們借鏡：

P（Persona，角色）：設定AI應以甚麼角色或身份執行任務；

T（Task，任務）：清晰明確的指令，指出AI須執行的任務；

C（Context，背景資訊）：提供任務相關的詳細資訊或情境，如有參考資料亦可附上；

F（Format，格式）：指定輸出的形式或呈現方式（如表格、點列）

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慎防「AI幻覺」

然而，單單懂得下指令並不足夠。在判斷AI生成的內容時，我們不妨做個「問題少年」：為甚麼它給出這個答案？這個答案有依據嗎？有沒有其他可能性？內容是否符合指令要求？最重要的是，它的回答符合現實嗎？畢竟，「AI幻覺」（AI Hallucination）——即輸出看似合理實則虛假的內容——已屢見不鮮。

李鋒的團隊為使《霍去病》中的人物形象、台詞對白等貼合漢代歷史背景，做了大量考據工作，反覆驗證，經歷無數次失敗與重來，才能完成作品。

另一方面，AI與人類最根本的區別，在於AI無法準確理解人類的複雜情感。縱然AI能生成千軍萬馬的畫面，卻無法體會霍去病「匈奴未滅，何以家為」那份高尚堅定的情操，這亦正是網民形容AI生成演員表情仍顯生硬、不自然的原因。由此可見，AI並非無所不能。

在這新時代，AI絕對是我們強大的助手，但它永遠無法取代我們的思考、創意和情感。

每個人都是獨立的個體，擁有獨特的靈魂。我們要做AI工具的掌舵人，用智慧駕馭科技，而不是被科技駕馭。

小思考，大智慧

張騫出使西域時，曾途經現今的吉薩爾城堡。新華社圖片

若你想利用AI生成一幅「張騫出使西域」的圖片，但是圖中的張騫竟然穿着西裝、喝着紙包飲品，你可以做些甚麼？

參考答案

先利用書本及網絡查找史料，確認西漢時期的服飾及器皿的特徵。隨後向AI工具發出更精確的指令（如指出張騫身穿「漢代袍服」、用「皮製水囊」喝水等）。最後對生成的圖片進行核對，若仍未符合歷史事實，則重複上述步驟修正。

本欄逢周四刊登，由教育評議會邀請資深中小學老師、校長及大學講師撰稿，旨在為學生提供多元化的STEAM學習材料，引發學生探求知識的興趣，將學習融入生活，培養學生的世界觀、敏銳的觸覺、積極學習的態度。

文：中華基督教會蒙黃花沃紀念小學資訊科技統籌主任謝梓健

本文標題原為〈從AI《霍去病》短片風波 看數碼公民必備素養〉。

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