立夏2026｜立夏習俗介紹 為何有吃蛋傳統？古人如何消暑？｜星島教室

立夏，二十四節氣中的第七個節氣，揭開盛夏序章的鑼鼓手。它總在每年5月5日至6日間挾着騰騰熱浪如期赴約，來勢浩蕩，有時雷聲如吼、電光如刃，不留情面地倒下瓢潑大雨，誓要把大家變成狼狽的「落湯雞」。去年香港的立夏竟熱至攝氏32度，幾乎追平1952年的32.4度高溫紀錄，未知今年會否因氣候反常而再創新猷？

暑氣初動 以食養生

立夏蛋 (圖片由作者提供)

盛夏將臨，暑氣蒸騰，心火易旺，人也不免心浮氣躁。稍不留神，或禍從口出，與人結怨。古語云：「事緩則圓。」說話前不妨深呼吸三次，讓心緒歸於平靜，免得意氣用事。此外，不妨以時令水果調息身心、清熱養神。清甜的西瓜實屬解暑良品。一口咬下，滿嘴沁涼，再多的糟心事，恐怕也隨之煙消雲散。

西方有復活節吃蛋的傳統；東方則有立夏吃蛋的習俗。相傳女媧娘娘曾教導百姓，於立夏之日，讓孩童胸前掛上煮熟的雞蛋或鴨蛋，便能驅退「疰夏」——由暑氣耗損正氣所引發的季節性病症。由此便有「立夏吃蛋，石頭踩爛」的民諺，意謂立夏吃蛋，能預防夏季疲乏、食欲不振等苦夏症狀，使人精力十足，連石頭也能一腳踩碎似的。加之雞蛋渾圓飽滿，吃蛋也有「把圓滿吃進肚」的吉祥寓意，象徵平安康健。

立夏蛋（左圖）最經典的做法，莫過於以茶葉末、胡桃殼慢火熬煮，再添入茴香、肉滷、桂皮、薑末等香料，最終熬成一顆色澤古樸的茶葉蛋。入口時，芳香四溢，讓人回味無窮、念念不忘。

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「朱明」長照 生命煥發

石榴花 (圖片由作者提供)

立夏又稱「春盡」，隨着晝長夜短、雷雨增多、氣溫升高，萬物告別了春天的萌發，即將進入生機蓬勃的新一章。《爾雅》曾提到：「春為發生、夏為長嬴、秋為收成、冬為安寧」，「嬴」亦取其有餘、充盈之意，是夏日萬物繁盛生長的最佳例證。《爾雅》亦云：「春為青陽，夏為朱明，秋為白藏，冬為玄英。」夏天以其陽光普照、火氣增生而又稱為「朱明」，以一把熱情之火照亮天地。

或許詩人們敏於捕捉人們在季節更迭之間的微妙情緒，總能在空氣中嗅出一絲春去夏來的愉悅。

陸游在〈立夏〉一詩中寫道：「泥新巢燕鬧，花盡蜜蜂稀」——燕子們趁着泥土濕潤時盡情歡鬧，此時百花開盡，採蜜的「蜂潮」已退，萬物沐浴於陽光之中；「槐柳陰初密，簾櫳暑尚微」，路旁的槐樹、柳樹已換上一襲綠袍，初生的暑氣悄悄從門戶溜進千家萬戶，輕輕掀開了初夏的帷幕。

蘇軾在〈阮郎歸．初夏〉一詞中寫道：「微雨過，小荷翻。榴花開欲然。」寫盡雨後荷葉翻轉的靈動之姿，榴花明艷如火，畫面躍然紙上。詩人以文字捕捉初夏動人的一瞬，記錄生命的煥發。

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午後淺眠 靜心消暑

身處南方，初夏總伴着一絲悶熱與潮濕，路上行人揮汗如雨，為避暑熱各出其謀。沒有冷氣、冰箱，文人雅士們又是如何消暑呢？

「宅」在家倒不失為一個選擇。蘇軾〈阮郎歸．初夏〉寫道：「綠槐高柳咽新蟬，薰風初入弦。碧紗窗下水沉煙，棋聲驚晝眠。」窗外槐柳成蔭，微風過處，蟲鳴鳥叫聲聲入耳，午後淺眠甚是愜意。白居易〈池上早夏〉有云：「靜拂琴牀蓆，香開酒庫門。」閒來無事，對窗撫琴、淺酌數杯，尋常日子里靜下心來，反而覓得幾分清涼。

冷知識 BOX：「鬥蛋」與「三候」

新華社圖片

立夏這天，孩子們會玩「鬥蛋」遊戲。玩法是將煮熟的雞蛋放進編織小網袋，掛在胸前，然後蛋頭撞蛋頭，蛋尾擊蛋尾，殼硬而不碎者為勝。最終勝出的蛋便獲封「蛋王」。

此外，立夏又分為「三候」：「一候螻蟈鳴，二候蚯蚓出，三候王瓜生。」立夏到來，我們會先聽到螻蟈一類的昆蟲昂首在樹梢頭鳴叫，接着到「潛伏」在三寸黃土之下的蚯蚓忙着「探出頭來」，最後便是王瓜（又稱野甜瓜）沿着藤蔓茁壯生長。這些生活中的小觀察可見初夏對土壤、氣溫各方面帶來無聲的變化，適時放下手中的手提電話，重新打開五感，便能找回我們的心靈之眼。

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歷史充電站：迎夏

新華社圖片

《禮記》曾記載：「立夏之日，天子親帥三公、九卿、大夫，以迎夏於南郊。」古代帝王於立夏這天，率領文武百官，以莊重儀式迎接夏日的到來。這種隆重的「儀式感」不僅能看到古人對立夏的重視，更是向天下百姓傳達季節更替的重要訊息——讓百姓按節氣處理農務、規劃生活，不誤農時，不失天時。

本欄逢周一刊出，由教育評議會邀請資深中小學教師及校長撰寫。文章以生動有趣的方式，透過中國節氣氣候、各地風土民情及歷史人物故事，帶領讀者探索中國文化與歷史的奧妙。

文：中華基金中學中文科主任胡誦恩、中華基金中學中文科老師簡文雅

本文標題原為〈立夏〉。

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