中史｜為何湖南盛產茶葉？「萬里茶道」推動古代國際貿易｜星島教室

湖南，不僅以深厚文化底蘊著稱，更是世界級商貿大動脈「萬里茶道」的核心路段。這條橫跨亞歐的古老商道，已於2019年列入《中國世界文化遺產預備名單》，承載着填補全球茶類遺產空白的重要使命。循着這股跨越時空的茶香，本文將從地理與經濟史的角度，探討湖南如何從明清時期支撐國際貿易的黑茶產區，演變為今日引領「夜經濟」潮流的繁華星城，進而一窺湖湘文化中深厚的商業底蘊。

險山秀水育茶鄉

清代製茶場景

湖湘商貿歷史始於其獨特的地理格局，湖南宛如「馬蹄形」的巨大盆地：其東、南、西三面分別被羅霄、南嶺、雪峰與武陵等崇山峻嶺所環抱。這些高海拔山區終年雲霧繚繞且酸性土壤肥沃，天生便是培育優質茶樹的絕佳溫牀。與此同時，盆地內部的傾斜地勢，引導着湘、資、沅、澧四條大江向北奔騰，最終匯聚於洞庭湖，並由此通達長江。

這種「三面環山、北向敞開」的獨特地貌，將湖南劃分為「山區生產」與「水路運輸」兩大功能區塊。在交通不便且氣候潮濕的古代，險峻的生存環境不僅孕育了湖南人吃辣驅寒的習慣，更淬鍊出他們堅韌果決的「霸蠻」精神。先民們在陡峭的丘陵間開闢出片片茶園；大山的阻隔也逼使他們必須順着發達的水網，向外尋求更廣闊的生存與發展空間。正是在這種「因地制宜」的驅使下，湖南逐步建立一套自深山採製到江岸轉運的完整產銷體系，為日後躋身國際商貿舞台奠定了無可取代的地緣基礎。

「萬里茶道」通世界

湖南岳陽樓與洞庭湖

翻開近代國際商貿的宏大卷軸，湖南的歷史座標赫然鐫刻在一條綿延一萬三千餘公里的「萬里茶道」之上。茶道自17世紀末起悄然興起，便成為繼古絲綢之路後，串聯歐亞大陸最為壯闊的貿易幹線，而湖南安化、新化等黑茶產區，是整條文化線路上最核心的茶源心臟。

由於傳統綠茶在長途跋涉中極易受潮霉變，因此安化茶商巧用獨特的「後發酵」工藝，將茶葉經高溫蒸壓，褪去青澀，鍛造成堅如磐石的「茶磚」。這不僅輕巧了馬背上的行囊，更讓茶葉在數月洗禮中越陳越香，最終化作遊牧民族與歐洲社會眼中無可替代的「東方生命之飲」。茶商們於資江沿岸揚帆啟航，行舟過洞庭湖、入長江，繼而北渡黃河、橫跨蒼茫戈壁，歷經千難萬險，終將這股茶香送達中俄邊境的貿易重鎮恰克圖。

鼎盛時期，這條萬里長道上流淌的茶香，大半皆源自湖湘大地。湖南茶商在漫長旅途中淬鍊出的「吃得苦、霸得蠻、耐得煩」精神，不僅推動了一個內陸省份走向早期全球化的壯闊轉型，更讓那一縷深沉的黑茶茶香，昇華為牽絆東西方文明、跨越山海的永恆紐帶。

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文商交融夜經濟

隨着時代推移，昔日運送茶磚的鈴聲已走入歷史，但湖南人的商業創新基因卻在當代都市中迎來了轉型。昔日的轉運節點長沙（古稱星城），已成功由傳統商貿重鎮，演變為聯合國教科文組織認定的「世界媒體藝術之都」，以及全國「夜經濟」的標竿城市。

今日長沙的繁榮，本質上是歷史商貿精神的現代延伸。入夜後的五一商圈燈火璀璨，展現出極高的商業轉化力。這裏不再出口沉重的茶磚，而是將傳統茶文化與現代手搖飲品結合，創造出風靡全國的新中式茶飲。從萬里茶道遺產的歷史厚度，到現代繁華夜市的消費活力，湖南在商貿載體上完成了從「物資出口」到「文化輸出」的華麗轉型。歷史與現代在此交匯：當代青年在繁華街頭手握奶茶時，背後支撐的依然是那片流傳百年、曾橫跨亞歐大陸的湖湘茶香。

冷知識 BOX：湖南三式

「萬里茶道」路線圖 (網上圖片)

萬里茶道：興盛於17至19世紀的國際商貿通道，以福建武夷山為起點，經湖南、湖北、山西等中原地區、蒙古高原抵達中俄邊境並延伸至歐洲，是推動早期全球化貿易的大動脈。 夜經濟：由晚間18時至翌日凌晨的商業活動。長沙透過文化與傳媒帶動，建立包含餐飲、娛樂、旅遊等多元發展的夜間消費圈。 文化輸出：一個地區將自身的文化內涵、生活方式與價值觀向外傳播的過程。在本文中意指將傳統茶飲轉型並與現代手搖飲品結合，成為新式的中國茶飲文化，成功實現從「賣產品」到「賣文化」的產業升級。

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歷史思與行

「萬里茶道」被列入《世界遺產預備名單》，這對推廣湖南的歷史地位有何幫助？如果沒有這段歷史，今日的長沙茶飲文化是否還會有同樣的厚度？ 長沙成功將歷史底蘊轉化為「夜經濟」活力。這對於香港在保留廟街、上環等老區文化與發展現代旅遊之間，能提供甚麼樣的創新啟示？

文：風采中學（教育評議會主辦）中國歷史科老師黃彥穎

本欄逢周一刊出，由教育評議會邀請資深中小學教師及校長撰寫。

文章以生動有趣的方式，透過中國節氣氣候、各地風土民情及歷史人物故事，帶領讀者探索中國文化與歷史的奧妙。

本文標題原為〈楚湘裊裊茶飄香：湖南〉。

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