林從敏 - 小學科學科如何對接國家「十五．五」規劃？——「化石會說話」的啟示︱投稿

隨著國家進入「十五．五」規劃的戰略期，科技創新與人才培育被視為核心發展。香港作為國家對外開放的窗口與國際創新科技中心，在教育領域特別是中、小學階段的科學素養培養上，正積極回應國家「科教興國」的號召。香港小學科學科自2025學年獨立成科，不僅是為了銜接中學課程，更是為了在學生成長的核心期，提升對科學的興趣及初步認識「科學本質」（Nature of Science, NOS）。本文將以「化石會說話」的課文為示例，探討如何在課堂中實踐科學本質的三大要素：想像力、證據導向與科學知識的暫時性。

一、「十五．五」背景下的科學教育

在「十五．五」規劃的框架下，國家強調自立自強的科研體系。香港小學科學科的課程改革，重點在於從「知識傳遞」轉向「探究實踐」。這要求教師不再只是教授科學知識，而是帶領學生走入科學家的思維路徑。科學本質的教學，正是要讓小學生體驗科學並非死板的定律，而是一個觀察、假說、驗證與修正的嚴謹過程。

二、實踐示例：從化石分佈重構「盤古大陸」

在小學科學課程中，探討「地球的運動」時，板塊構造論是一個極佳的切入點。教師不直接告訴學生「大陸會移動」，而是提供一組觀察數據：在相隔萬里的南美洲東岸與非洲西岸，竟然發現了相同品種的化石。

1. 想像力的跳躍：從碎片到整體

教學實踐：科學不只是冷冰冰的數據，它始於大膽的想像。在教學中，學生透過拼圖、觀察世界地圖上南美洲東岸與非洲西岸的海岸線，從而提出假說(圖一)。

體現本質： 科學發現往往源於對日常現象的奇思妙想。韋格納（Alfred Wegener）提出「大陸漂移」時，正是憑藉這種打破常規的想像力。這告訴學生，科學創新需要無限的想像力及勇氣提出「不可能的可能」。

圖一：透過仔細的觀察，學生提出「有可能」的假說

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2. 講求證據：科學的基石

教學實踐：想像力若無證據支撐，便只是空想。在課堂實踐中，學生需要收集多重證據來驗證假說。教師展示不同種類的化石分佈（如舌羊齒植物化石、中龍化石），並讓學生整理數據。當學生發現這些化石的分佈帶在拼合大陸後能完美銜接時，假說就獲得了「證據」的支持(圖二)。

體現本質： 學生體會有效的科學結論必須建構在可觀察、可測量的證據上。這種「講求證據」的態度，是培養理性公民的關鍵，也是「十五．五」科技人才所需具備的基本素養。

圖二：透過整理及分析不同種類的化石分佈來驗證假說

3. 科學知識是不斷改變的：從漂移到構造

教學實踐：科學知識並非真理的終點，而是邁向真理的過程。這也是科學本質中最具啟發性的一點。韋格納最初提出假說時，因為無法解釋「大陸為何會動」而遭到主流科學界否定。直到幾十年後，發現海底擴張與地函對流的證據，板塊構造論才得以正名(圖三)。

體現本質： 透過這段歷史，學生認識到科學知識是「暫時性」。當新的證據出現，舊的理論會被修正或推翻。這種謙卑而開放的態度，能激發學生持續探索未知，而非墨守成規、一成不變的。

圖三：透過科普閱讀，引發學生搜集更多資料，發展終身學習的能力

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三、對接國家戰略的長遠意義

在「十五．五」規劃對接下，小學科學科的探究教學，具有深遠意義：

培養原創精神： 強調想像力，能打破僵化的考試導向思維，這正是國家從「製造大國」轉向「創造大國」最需要的素質。

建立理性邏輯： 證據導向的訓練，讓學生在資訊爆炸的時代具備辨別真偽的能力，這是建設科技強國的社會根基。

擁抱變革勇氣： 理解科學知識的暫時性，能讓學生在面對未來AI科技與未知挑戰時，保持終身學習的動力。

「十五．五」規劃為香港教育指明了與國家同步發展的方向。透過「化石會說話」，我們看到小學科學教育不應只是背誦地球的構造，而是要讓學生在尋找證據的過程中，體會科學家的想像力與嚴謹求證。當學生認清科學是動態的過程時，他們已踏上了成為科學家的第一步，為國家與香港的科研注入源源不絕的未來人才。

文：香港大學教育學院高級講師林從敏博士

圖：作者提供、AI示意圖

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