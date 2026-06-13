STEAM｜拆解「石湖風」科學之謎 風速具破壞力 還能附帶冰雹｜星島教室

每到春末夏初，香港天氣變幻莫測。有時上午陽光普照，午後卻突然狂風大作，烏雲蓋頂，暴雨傾盆。老一輩會說：「打石湖」或「石湖風來了」。這看似古老的名詞背後，蘊含着精密的現代氣象科學。以下為大家拆解「石湖風」的科學之謎。

何謂「颮線」？

颮線正經過香港，並呈現類似彎弓形的強烈回波。圖片來源：香港天文台

從氣象學來看，「石湖風」並非一般季候風，而是「颮線」引致強陣風的俗稱。

颮線，是由多個活躍雷暴單體緊密排列組成的狹長強烈雷雨帶，長度可達數百公里。在雷達圖像上，它通常呈現為鮮明的紅色或黃色雨帶，有時呈弧狀彎曲，像一張巨大的弓——這種「弓形回波」往往代表破壞力極強的直線風暴。 4大成因

石湖風（颮線）的形成，須滿足以下條件：

大氣「上冷下暖」——不穩定能量儲備︰春末夏初，地面受熱達30°C以上，高空（5-10公里）則有冷空氣入侵，溫度低至-10°C至-20°C。這種垂直溫差產生「不穩定層結」。 充足水氣供應——潛熱的燃料︰西南季候風從南海帶來大量暖濕空氣，低層露點溫度常達22°C以上。水氣上升時凝結，釋放潛熱，進一步推動上升運動。 抬升觸發機制——點火器︰冷鋒、低壓槽或高空擾動經過時，將暖濕空氣抬升到「自由對流高度」，觸發對流爆發。 垂直風切變——把雷暴排成「線」︰風速或風向隨高度變化（如低層西南風、高層西北風），使雷暴單體有組織地排列成一條狹長雨帶——這正是颮線與散亂雷暴的關鍵區別。

「微下擊暴流」導致「怪風」

飛機在接近「微下擊暴流」時受到的影響。

颮線最顯著的特徵，是產生一股強烈的下沉氣流，稱為「微下擊暴流」。其形成過程如下：

冷卻效應：雷暴雲頂溫度可低至零下數十度。小水滴上升結成冰粒，隨後下墜。

蒸發與融化吸熱：雨滴蒸發、冰粒融化，從周圍空氣吸收大量熱量，溫度急降。

密度大增，急速下沉：冷卻後的空氣變得又重又密，像巨石從高空拋下，形成強烈下沉氣流。

當這股下沉氣流撞擊地面，會向四周猛烈擴散，形成直線型破壞性大風，風速可達每小時100公里以上。2005年5月9日橫掃香港的颮線，在葵涌貨櫃碼頭錄得每小時135公里陣風，導致多個貨櫃被吹塌。

附帶暴雨和冰雹

颮線本身是強烈雷雨帶，雷暴單體含有極豐富水氣，傾盆而下便成暴雨。若上升氣流足夠強勁，將雨滴反覆推上推下，不斷裹上冰層，便形成冰雹。2014年3月30日的「石湖風」，便有報告指冰雹直徑達20至30毫米，如乒乓球大小。

「西北石湖風」及「東北石湖風」

香港最典型的是「西北石湖風」，多發生在春末夏初。當冷鋒或低壓槽南下，颮線從珠江口西北部的內陸地區形成，向東南移動，首當其衝是新界西北部（如流浮山、元朗）。

「東北石湖風」則與熱帶氣旋有關。當熱帶氣旋移近台灣附近海域，其下沉氣流使華南沿岸雲量減少；在長時間日照下，廣東內陸下午升溫造成不穩定，激發雷暴。由於中層背景風多為北至東北方向，內陸形成的雷暴逐漸移近本港，多個雷暴單體合併組成颮線。2008年7月27日的強烈颮線便屬此類型，當日大尾篤錄得每小時逾100公里陣風，亦有冰雹報告。

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經典案例：又一城「水舞間」

2014年3月30日，一道活躍低壓槽觸發猛烈強對流天氣。天文台一小時內接連發出黃、紅、黑雨警告，是首次在3月發出黑雨。本港多處錄得每小時超過100公里陣風，並伴隨乒乓球大小的冰雹。九龍塘又一城商場天花被強風暴雨吹破，雨水傾瀉而下，被網民戲稱為「水舞間」。葵涌貨櫃碼頭多個貨櫃被吹塌，交通癱瘓，航班延誤。這些事件完整展示了石湖風的3大特徵：強風、暴雨、冰雹。

「石湖風」名字由來

關於「石湖風」名稱來源，有指源於漁民看見湖邊石頭被狂風吹起，亦有說法與「石尤風」有關。據元代《琅嬛記》引《江湖紀聞》記載：「石尤風者，傳聞為石氏女，嫁為尤郎婦……尤郎為商遠行……不歸，妻憶之病亡。臨亡，長嘆曰：『……今凡有商旅遠行，吾當作大風，為天下婦人阻之。』」自此，商旅遇逆風，便稱之為「石尤風」。

古人對這類天氣亦有生動描寫。唐代顧雲〈天威行〉：「颶風忽起雲顛狂……金蛇飛狀霍閃過，白日倒掛銀繩長。」宋代趙蕃〈明日雨不止風加甚〉：「大雨曉未止，疾風朝更顛。茅飛疏我屋，禾偃病民田。」這些詩句都印證了古人對極端天氣的細膩觀察。

「石湖風」雖來勢洶洶，但現今天文台已能透過雷達捕捉颮線蹤跡並發出預警。了解其科學原理，保持警覺，便能應對這種由大氣能量釋放所引發的自然現象。

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小思考，大智慧

為何「石湖風」特別影響珠江口及新界西北部？

參考答案

當冷鋒或高空擾動配合時，颮線多由西北方（珠江口西北部內陸）形成並向東南移動。地處西北、地勢相對平坦的流浮山及元朗平原，往往首當其衝。

文：裘錦秋中學（屯門）中國歷史科主任張鎮良

本欄逢周四刊登，由教育評議會邀請資深中小學老師、校長及大學講師撰稿，旨在為學生提供多元化的STEAM學習材料，引發學生探求知識的興趣，將學習融入生活，培養學生的世界觀、敏銳的觸覺、積極學習的態度。