蔡世鴻 - 談《中小學數字教育發展藍圖》｜來論

筆者是一名I. T. 人，多年來都有參與教育界的I. T. 改革，但從未見過像這次數字教育改革般，來得這麼急和那麼猛。有見及此，教育局當機立斷，推出了《中小學數字教育發展藍圖》，要為香港中、小學訂立明確發展方向，制訂過程殊不簡單，筆者乘此機會與大家分享這份藍圖的我見。

在制訂《藍圖》時，教育局不時諮詢業界前線和議會，筆者亦曾三次參與其中，看見《藍圖》初稿每次都有不同，證明局方已廣納意見，按需要不時修改。如果你問我這份《藍圖》真的這樣重要嗎？我會說「是！」原因有三：一、加強數字教育已是國家教育強國的重點發展之一，亦是香港施政報告的一環，教育界需全力推行，所以這份《藍圖》有定海神針之用，十分重要；二、香港適齡兒童愈益減少，學校都不停優化學教，教育局更向每校撥款五十萬來推動數字教育，在此情況下，數字教育已不是學校的花招或賣點，而是學校的「基本要求」，每所學校都要做，更要做得好，才會受到家長的青睞；三、教育是培育人才，我們這一代孩子正生於AI世代，如我們仍對數字教育不聞不問，實有愧於莘莘學子和支持學校的家長，所以這份《藍圖》是為教育界度身訂造的指引，建議校長和老師都要細閱。

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《藍圖》提出四個總體目標，分別是：一、提升學生數字素養；二、加強教師專業： 三、優化基建與資源配套；四、推動跨界別協作，共建數字教育生態。有同工覺得這些目標比較普通，未見仔細，我卻覺得很好，因爲人工智能正以想像不到的速度發展，《藍圖》如太仔細，很快便會不合時宜，參考不同地區的做法，都是訂下大方向，按情況需要再補充文件，所以教育局這份《藍圖》會看似很寛，因爲它是為學校在花多眼亂的AI世界中，訂立出發展數字教育的主要目標。

另一方面，我建議業界特別要留意這份《藍圖》的《發展定位與原則》，對訂立學校發展方向和關注事項很有作用。如它指出要「融合中外，發揮橋樑角色」，正是配合國家對香港教育的期望，香港學生的特色是具國際視野、機靈和肯學肯試，如何發揮他們的特質和橋樑作用，將是教育強國的關鍵；至於《藍圖》提出要堅持「人腦為主，電腦為輔」，培育學生正確價值觀及綜合素質，這方面《藍圖》集中強調善用，但筆者覺得要加強「不可用」，如甚麼是不可用，何時是不應該用，觀乎現在年輕人有點過分依賴AI，像大雄一樣，甚麼事都找多啦A夢幫忙，而AI又會自我發展，未來可能會有自我形態，所以何時及何事不可用人工智能，也是十分重要的議題，整體來說，筆者覺得在道德和守法上，《藍圖》可加強指引，又或許在往後的指引中，需多加着墨和補充。

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數字教育可以是一面光明的鏡子，也可以是潘朵拉盒子，教育局能承擔大任，率先推出這份《藍圖》，為我們訂下了大方向，肯定是成功和重要的一步。那麼我們學校的工作呢？就是將AI融入學教之中，如《藍圖》所指，先加強教師專業培訓吧！有業界提出教育局應建立一個AI教育大平台，這方面我有所保留，第一、平台建立需時，費用也不菲，但教師在每天辛勞工作中，真的會走到官方教育平台瀏覽和使用嗎？還是會隨手問DeepSeek 和豆包，可能來得更容易和簡單。第二、平台應包含甚麼，也不是容易決定，有人說是「教」、「學」、「評」、「研」和「管」，但當中要處理的數據可以是很驚人的，而學校取得了數據後如何運用也不是簡單的事，所以在現階段，我們還是依靠教育城吧！因它在港根基穩固，數據也累積了不少。

我們在IT世界常說：「不要跟車太貼」，建議大家先裝備老師，再配合學校校情發展，一步一步去推展校本數字教育，相信很快的將來，香港便會有很多成功例子來參考的。

撰文：教育評議會主席蔡世鴻校長

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