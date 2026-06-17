中小學數字教育藍圖公布 訂AI素養學習架構 DSE擬試行數字化

教育局今日（17日）公布《中小學數字教育發展藍圖》，提出四大重點、十大策略，當中提到會訂定《中小學人工智能素養學習架構》、教師每三年須完成30小時以上的數字教育培訓等，考評局亦會考慮在小部分科目，試行文憑試數字化。

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藍圖涵蓋的四大重點，包括培育兼具數字素養與人文關懷的人才、加強教師培訓、優化基建配套，以及推動跨界別協作。藍圖提到，會訂定《中小學人工智能素養學習架構》，系統地培育學生數字科技知識、技能及正確價值觀。為強化數理科技教育，當局預計2026/27學年推出小學資訊與創新科技課程框架，本年底前亦會公布高中科學科目及數學科延伸部分課程設置的建議。

藍圖又訂定數字教育的教師專業培訓要求，他們須在每三年的持續專業發展周期內，完成不少於30小時的數字教育培訓。所有資助學校需參照《藍圖》及課程文件，將數字教育納入發展計劃。局方計劃在2026/27學年到校探訪，收集數字教育的良好示範，並於2027/28學年開始進行視學。

此外，藍圖提到考評局會展開為期五年的過渡安排，逐步把e-TSA擴展示其他年級，亦會考慮先在小部分科目，試行文憑試數字化，以探索可行性。教育局首席教育主任（創新科技教育及質素保證）林威廉解釋，推行情況將根據e-TSA的推行情況，然後在文憑試的小型科目試行，同時亦需考慮考試模式。

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課程發展議會主席潘偉賢表示，藍圖的編制代表本港教育緊貼時代脈搏，確保走在時代尖端，措施將按需要動態調整、適時優化。她又指，制訂藍圖時已考慮人工智能高速發展，因此當中提到的都是「大方向」，日後會因應實際情況調整，或增加更切合社會的內容。

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