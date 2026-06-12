民建聯發布數字教育倡議書 促建公共服務平台 統一AI教學教師培訓標準

民建聯今日（12日）發布《數字教育倡議書》，針對本港數字教育現存五大困境，提出建立公共服務平台、統一教師培訓標準等五項核心建議，期望政府出台的《中小學數字教育發展藍圖》能採納相關意見，推動香港數字教育高質量發展。

倡建數字公共服務平台 縮減學校「數碼鴻溝」

選委界議員朱立威表示，當前學校需自行向商業機構採購數字教學平台，標準不一且加重教擔。他建議政府參考國家智慧教育平台經驗，建設涵蓋教學管理、資源分享及AI賦能等功能的公眾服務平台。他認為，現時數字教育資源分配不均，部分傳統學校資源較少、步伐較慢，建立基礎的數字教育資料庫平台，能為全港學校以更少的精力獲得優質教育資源，達到公平性、合乎普惠原則，從而縮小教育上的「數碼鴻溝」。

他又提到，推動數字公共服務平台並非要求政府包辦一切，民間有許多優質教育資源如賽馬會「JC GoAI」計劃，政府的角色應是做好統合，讓學校更容易找到這些資源，加快跨界別合作。

培育管理人才 堅守「師生為本」教育底線

朱立威指，目前很多AI教育的硬件設施已逐步完成，必須盡快為教師確立一套有效的AI教學培訓機制和標準。他建議教育局參考國家《教師數字素養》行業標準的五大核心維度，結合本港AI教育需求，構建本土化的教師數字素養分級標準與考核規範，並建立校長、教師及家長的分層分類培訓課程體系，將家庭納入數字教育支援體系。他促請政府探索研究數字教育時代下的新型評估體系，明確學生使用AI的界限，建立針對AI輔助完成功課的評估準則，確保評估能真實反映數字時代對創新型、複合型人才的要求。

另一民建聯議員張培剛關注前線教師兼任數字教育行政工作的困境，建議教育局聯合本地高校，構建「學歷教育+在職培訓」一體化的專職人才培養體系，填補數字教育管理人才缺口，讓教師回歸教學本職。

民建聯議員陳學鋒則指，數字技術不應替代師生之間的情感溝通與人格培育，促請政府出台《數字教育藍圖》時堅守「師生為本、育人為先」的人文關懷本質，為學校提供清晰可操作的原則規範，避免「為數字化而數字化」的形式主義，並形容堅守育人本質是任何教育政策的底線基石。

記者、攝影：陳耀霆