《沒有媽媽的超市》 緬懷亡母的韓式料理︱開卷樂

生於韓國的蜜雪兒．桑娜（Michelle Zauner），兒時隨同韓裔母親與美裔父親移民美國生活。2014年，母親的亡故讓她嘗試書寫首部著作《沒有媽媽的超市》，紀念媽媽傳承給她的韓式滋味，緬懷失去的摰親。

讓讀者留白

生於韓國的蜜雪兒．桑娜（Michelle Zauner），兒時隨同韓裔母親與美裔父親移民美國生活。2014年，母親的亡故讓她嘗試書寫首部著作《沒有媽媽的超市》，紀念媽媽傳承給她的韓式滋味，緬懷失去的摰親。（資料圖片）

在蜜雪兒．桑娜25歲那年，母親確診癌症末期，她毅然放下事業，從費城重返尤金悉心照料。化療重創母親的免疫系統與食欲，讓昔日注重保養、神采飛揚的母親，變得頭髮稀疏、骨瘦如柴。在照護行列中，還包括父母昔日在日本結識的好友凱伊。凱伊高貴大方且體格健壯，對母親關懷備至。然而，書中記錄了一場突如其來的衝突：「母親對凱伊低聲耳語後，凱伊竟笑容凝結，隨即大吼：『你們兩個太自私了！』並憤而連夜收拾行李離去。」

延伸閱讀：《香港古道行樂》 在山林古徑尋覓獨特的樂趣｜開卷樂

讀者讀到這段時，也許跟蜜雪兒一樣，無法理解凱伊因何奪門而出。究竟媽媽對她說了甚麼？為何她會不聽勸阻地連夜收拾行李離開？為何母親最後只淡然說了句「她應該是盡興了」？或許，衝突其實早已埋下伏筆。

蜜雪兒曾向凱伊請教烹調松子粥，希望能親自為母親煮食，亦能減輕其負擔，卻遭婉拒。也許這是基於一種隱晦的尊重。興許未被挖掘出來的秘方，將來會是令人惋惜的錯過，但若然傾囊相授，沒有了獨屬於自己的秘密，是否意味着自己有機會不被需要？正如凱伊與蜜雪兒的媽媽偶爾用韓語交流，不通曉韓語的蜜雪兒無奈被排擠在外，語言鞏固了她們的文化認同，秘密確立了個體身份的獨特。

延伸閱讀：《香港古道行樂》石塊疊砌的生活歷史｜開卷樂

循「身份」的線索，衝突的理由逐漸顯現。凱伊在照護期間展現出極高的熱忱，甚至和化療的母親一樣理得極短的頭髮。然而，對極度注重外貌且因病喪失自理能力的母親而言，這份善意或許顯得尷尬。飲食是母親表達愛的方式，但病弱的她只能眼睜睜看着凱伊在廚房操持，無形中威脅了她的家庭地位與自我價值。當善意僭越了個體的邊界，給予的同時無形中剝奪了對方珍視的東西。

到底媽媽是感到厭煩、不甘、難受，還是不安？蜜雪兒在此處選擇了留白，讓讀者自行揣摩。

香港電台文教組節目《開卷樂》逢周六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。

本文原標題為〈飲食是有些人表達愛的方式〉

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<